Безпекову ситуацію в Україні секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з послом Швеції Тобіасом Тибергом. Ще однією з топ-тем переговорів стало загострення на кордоні Білорусі та Польщі.

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Росія має вивести війська з окупованих територій, – Данілов

Данілов наголосив, що Росія повинна виконати свої зобов'язання щодо мінських домовленостей. Головне з них – вивести війська з тимчасово окупованих територій і повернути Україні контроль над українсько-російським кордоном.

Щодо накопичення військ Росії поблизу кордону України, то ця гра Москви спрямована не лише проти України.

Це питання не лише України. Для Росії завдання номер один – це дестабілізація усієї Європи, максимальне розхитування єдності ЄС,

– сказав Данілов.

Україна не допустить повторення ситуації 2014 року

У РНБО впевнені, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року, адекватна відповідь для агресора знайдеться

Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь,

– додав секретар РНБО.

На військовому аспекті, зауважив Данілов, агресія Росії не обмежується. Протистояння йде і в енергетичній сфері та розхитування внутрішньої ситуації. Головне в опорі Росії – це те, що його чинитиме все суспільство.

Важливо! Посол Швеції наголосив, що Стокгольм і надалі підтримуватиме Україні у відстоюванні її територіальної цілісності та суверенітету.

Важливо Час "Ч", – Данілов запевнив, що союзники підтримають Україну у випадку агресії Росії

Останні новини щодо російських військ поблизу кордону України:

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, зараз неподалік українського кордону перебувають 94 тисячі російських військових.

Напад Росії – вірогідний, проте не обов'язковий.

Ймовірний час ескалації, за версією Міноборони, – січень 2022 року.

Тим часом, у США повідомили, що готують комплекс заходів на випадок наступу Росії.

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