Якщо будемо панікувати, то програємо, – міністр

Резніков не вірить у те, що Росія піде у наступ та захопить Україну. Про це міністр оборони заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня.

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Як міністр оборони я не маю права сіяти паніку. Я закликаю всіх – keep calm, будьте спокійні, зважені. Ми готові дати відсіч. Але якщо будемо панікувати, то програємо,

– наголосив Резніков.

Він підкреслив, що ми переможна нація й маємо переможні Збройні сили. Не варто бути в стані ейфорії, однак не слід і панікувати. "Ми усі ризики зважуємо на всіх рівнях", – зауважив міністр.

Резніков запевнив, що реакція партнерів України буде дуже жорсткою на агресію Росії: "У нас є домовленість, що вони все робитимуть на випередження, а не потім. Кремлю це донесли досить артикульовано".

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