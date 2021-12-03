Якщо будемо панікувати, то програємо, – міністр
Резніков не вірить у те, що Росія піде у наступ та захопить Україну. Про це міністр оборони заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня.
Важливо Біля кордонів України є понад 94 тисячі російських військових, – Резніков
Як міністр оборони я не маю права сіяти паніку. Я закликаю всіх – keep calm, будьте спокійні, зважені. Ми готові дати відсіч. Але якщо будемо панікувати, то програємо,
– наголосив Резніков.
Він підкреслив, що ми переможна нація й маємо переможні Збройні сили. Не варто бути в стані ейфорії, однак не слід і панікувати. "Ми усі ризики зважуємо на всіх рівнях", – зауважив міністр.
Резніков запевнив, що реакція партнерів України буде дуже жорсткою на агресію Росії: "У нас є домовленість, що вони все робитимуть на випередження, а не потім. Кремлю це донесли досить артикульовано".
Що відомо про загрозу Росії
- Раніше українська розвідка заявила, що Росія може вдертися на територію нашої держави у січні – лютому 2022 року. Таку інформацію підтвердили й у Вашингтоні.
- Низка країн світу запевнили, що допоможуть Україні у разі ескалації, водночас у Євросоюзі та НАТО сказали, що свої війська в нашу країну не відправлять.
- У Кремлі традиційно кажуть, що ніякого наступу не планують. Ба більше, міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що це Україна "стягує війська" до тимчасово окупованого Донбасу. А "керує" усім цим Захід.
- Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Москва намагається залякати нас, адже загроза повномасштабного вторгнення зберігається вже 8 років.