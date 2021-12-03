Если будем паниковать, то проиграем, – министр
Резников не верит в то, что Россия пойдет в наступление и захватит Украину. Об этом министр обороны заявил во время выступления в Верховной Раде 3 декабря.
Важно Возле границ Украины свыше 94 тысяч российских военных, – Резников
Как министр обороны, я не имею права сеять панику. Я призываю всех – keep calm, будьте спокойны, взвешены. Мы готовы дать отпор. Но если будем паниковать, то проиграем,
– подчеркнул Резников.
Он подчеркнул, что мы победоносная нация и имеем победоносные Вооруженные силы. Не стоит быть в состоянии эйфории, однако не следует и паниковать. "Мы все риски взвешиваем на всех уровнях", – отметил министр.
Резников заверил, что реакция партнеров Украины будет очень жесткой на агрессию России: "У нас есть договоренность, что они все будут делать на опережение, а не потом. Кремлю это донесли довольно артикулированно".
Что известно об угрозе России
- Ранее украинская разведка заявила, что Россия может ворваться на территорию нашего государства в январе – феврале 2022 года. Такую информацию подтвердили и в Вашингтоне.
- Ряд стран мира заверили, что помогут Украине в случае эскалации, в то же время в Евросоюзе и НАТО сказали, что свои войска в нашу страну не отправят.
- В Кремле традиционно говорят, что никакого наступления не планируют. Более того, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что это Украина "стягивает войска" на временно оккупированный Донбасс. А "руководит" всем этим Запад.
- В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Москва пытается запугать нас, так как угроза полномасштабного вторжения сохраняется уже 8 лет.