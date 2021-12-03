Если будем паниковать, то проиграем, – министр

Резников не верит в то, что Россия пойдет в наступление и захватит Украину. Об этом министр обороны заявил во время выступления в Верховной Раде 3 декабря.

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Как министр обороны, я не имею права сеять панику. Я призываю всех – keep calm, будьте спокойны, взвешены. Мы готовы дать отпор. Но если будем паниковать, то проиграем,

– подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что мы победоносная нация и имеем победоносные Вооруженные силы. Не стоит быть в состоянии эйфории, однако не следует и паниковать. "Мы все риски взвешиваем на всех уровнях", – отметил министр.

Резников заверил, что реакция партнеров Украины будет очень жесткой на агрессию России: "У нас есть договоренность, что они все будут делать на опережение, а не потом. Кремлю это донесли довольно артикулированно".

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