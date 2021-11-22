Секретар РНБО Данілов наголосив: майже усі розуміють, що відбувається. Воднак наразі невідомо лише, чи наступатиме Володимир Путін і, якщо так, то коли це станеться.

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Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч",

– заявив Данілов.

Окрім того, політик наголосив: він не думає, що Канаді буде складно підтримати заявку України на вступ до НАТО.

За словами Данілова, проблемою наразі є позиція країн ЄС, які вважають, що для такого кроку ще зарано. Водночас секретар РНБО впевнений, що їх вдасться переконати. Рано чи пізно Україна, без сумніву, увійде до Альянсу.

Данілов про протистояння агресору