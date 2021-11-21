Жодних правил для Кремля вже не існує. Таку думку Данілов висловив під час зустрічі з представниками Конгресу США у межах Halifax International Security Forum.
До теми Хочуть взяти Україну в кільце: показали карту шляхів, звідки Росія може напасти
Україна не допустить повторення 2014 року
Про відсутність правил свідчать дії та заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках
Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів,
– наголосив чиновник.
Він додав, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та, за потреби, дасть адекватну відповідь Росії.
Що відомо про скупчення російських військ
- В українській розвідці попередили, що Росія може атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
- Київ прораховує різні сценарії щодо того, як саме може розвиватися потенційна атака. Припускають, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною зусиль Росії.
- Оприлюднили мапу ймовірних шляхів наступу Кремля. На ній видно, що окупанти нібито хочуть оточити Україну так званим "кільцем".