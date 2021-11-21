Жодних правил для Кремля вже не існує. Таку думку Данілов висловив під час зустрічі з представниками Конгресу США у межах Halifax International Security Forum.

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Україна не допустить повторення 2014 року

Про відсутність правил свідчать дії та заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках

Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів,

– наголосив чиновник.

Він додав, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та, за потреби, дасть адекватну відповідь Росії.

Що відомо про скупчення російських військ