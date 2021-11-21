Никаких правил для Кремля уже нет. Такое мнение Данилов высказал на встрече с представителями Конгресса США в рамках Halifax International Security Forum.
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Украина не допустит повторения 2014 года
Об отсутствии правил свидетельствуют действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на своих спутниках.
Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров,
– подчеркнул чиновник.
Он добавил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и при необходимости даст адекватный ответ России.
Что известно о скоплении российских войск
- В украинской разведке предупредили, что Россия может атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
- Киев просчитывает разные сценарии относительно того, как именно может развиваться потенциальная атака. Предполагается, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью усилий России.
- Обнародовали карту вероятных путей наступления Кремля. На ней видно, что оккупанты якобы хотят окружить Украину так называемым "кольцом".