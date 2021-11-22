Відповідну заяву секретар РНБО зробив під час робочого візиту в Канаду. Про це мовиться на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

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Данілов заявив, що Україна готова протистояти агресору

Олексій Данілов очолив українську делегацію, яка взяла участь в Halifax International Security Forum в Канаді.

Олексій Данілов наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці Росії та готовності України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій,

– мовиться у повідомленні.

Між іншим, на зустрічах обговорювали й актуальні загрози та безпекове співробітництво України з державами-партнерами. Ба більше, українська делегація взяла участь в сесії, присвяченій Україні. Зокрема під час неї:

обговорили ситуацію на українських кордонах;

важливість просування євроатлантичної інтеграції України для збереження безпеки в регіоні;

необхідність жорсткої реакції цивілізованого світу на провокації Росії;

необхідність солідарної позиції євроатлантичної спільноти.

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