Відповідну інформацію розвідка Штатів вже минулого тижня скерувала в НАТО, щоб попередити. Про це видання пише з посиланням на дані розвідки.

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Розвідка США попередила Європу про ризики вторгнення Путіна в Україну

Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включаючи карти, які показують нарощування військ Росії і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць,

– написало видання.

Додали, що це за умови "якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися, за словами людей, знайомих з розмовами". Цю інформацію надали НАТО, щоб підтвердити стурбованість Вашингтона можливими намірами президента Росії.

Посилаючись на дані розвідки, враховуючи кількість особового складу та техніки, видання описало ймовірний сценарій дій Кремля. Зокрема:

російські війська переходитимуть до України з окупованого Криму, кордону з Росії та через Білорусь;

одночасно орієнтовно 100 батальйонних тактичних груп – потенційно 100 000 солдатів. Вони можуть бути розгорнуті для "операції на перетятій місцевості та в умовах холоду";

вона охоплює більшу територію і підготовлення до потенційно тривалої окупації.

Джерела стверджують, що майже половина тактичних російських груп вже на позиціях, а будь-яке вторгнення супроводжуватиметься підтримкою авіації.

Москва призвала резервістів

Двоє людей розповіли, що Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентному для пострадянських часів масштабі,

– мовиться у повідомленні.

Ці люди також розповіли, що "їхня роль (резервістів – 24 канал) у будь-якому конфлікті полягатиме в організації безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Хоча Росія публічно не оголосила про призов".

Окрім того, Штати також розповіли, що відбувається зростання російської дезінформації, спрямованої проти Києва. Ба більше, Кремль найняв агентів, щоб спробувати посіяти дестабілізацію всередині української держави.

Коротко про ймовірні плани Росії щодо наступу на Україну