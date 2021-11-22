Соответствующую информацию разведка Штатов на прошлой неделе направила в НАТО, чтобы предупредить. Об этом издание пишет со ссылкой на данные разведки.

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Разведка США предупредила Европу о рисках вторжения Путина в Украину

Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, показывающие наращивание войск России и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину с нескольких мест,

– написало издание.

Добавили, что это при условии "если президент Владимир Путин решит вторгнуться, по словам людей, знакомых с разговорами". Эту информацию предоставили НАТО, чтобы подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями президента России.

Ссылаясь на данные разведки, учитывая количество личного состава и техники, издание описало вероятный сценарий действий Кремля. В частности:

российские войска будут переходить в Украину из оккупированного Крыма, границы с Россией и через Беларусь;

одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп – потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";

она охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

Источники утверждают, что почти половина тактических российских групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.

Москва призвала резервистов

Два человека рассказали, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе,

– говорится в сообщении.

Эти люди также рассказали, что "их роль (резервистов – 24 канал) в любом конфликте будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве".

Кроме того, Штаты также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.

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