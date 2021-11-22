Соответствующую информацию разведка Штатов на прошлой неделе направила в НАТО, чтобы предупредить. Об этом издание пишет со ссылкой на данные разведки.
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Разведка США предупредила Европу о рисках вторжения Путина в Украину
Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, показывающие наращивание войск России и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину с нескольких мест,
– написало издание.
Добавили, что это при условии "если президент Владимир Путин решит вторгнуться, по словам людей, знакомых с разговорами". Эту информацию предоставили НАТО, чтобы подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями президента России.
Ссылаясь на данные разведки, учитывая количество личного состава и техники, издание описало вероятный сценарий действий Кремля. В частности:
- российские войска будут переходить в Украину из оккупированного Крыма, границы с Россией и через Беларусь;
- одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп – потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";
- она охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.
Источники утверждают, что почти половина тактических российских групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.
Москва призвала резервистов
Два человека рассказали, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе,
– говорится в сообщении.
Эти люди также рассказали, что "их роль (резервистов – 24 канал) в любом конфликте будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве".
Кроме того, Штаты также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.
Коротко о предполагаемых планах России касательно наступления на Украину
- 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть на Украину.
- По данным украинской разведки, государство уже оцепили тактические группы батальонов российских войск. Такое впечатление, будто оккупанты пытаются взять ее в кольцо.
- Глава разведки заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. По словам Буданова, нападение Москвы может стать самым масштабным с 2014 года.
- У Путина отреагировали на заявления Запада о том, что Россия уже скоро может попытаться напасть на Украину. Там считают, что на фоне этого следует ожидать "провокаций".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "мы действительно озабочены необычной военной активностью России на границе с Украиной".