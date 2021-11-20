Соответствующее заявление в субботу, 20 ноября, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он обратил внимание на то, что "напряжение растет".

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Союзники США разделяют опасения в отношении Кремля

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения и относительно некоторых высказываний, которые мы слышим из России, а также в соцсетях", – пояснил Блинкен. Чиновник заверил, что эти опасения в отношении Кремля разделяют и союзники США. Впрочем, считает ли американская разведка, что Путин планирует масштабное вторжение в Украину, он не уточнил.

В США все помнят, – Блинкен о российской агрессии

Блинкен заметил, что США не владеют информацией о дальнейших намерениях российского президента. Однако заверил, что Вашингтон хорошо помнит, что происходило в прошлом. Очевидно, чиновник имел в виду события 2014 года, когда Россия развязала войну на Востоке Украины и оккупировала часть Донбасса и полуостров Крым.

"Мы знаем, как пытаются (в России – 24 канал) сослаться на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это как повод для реализации своих планов", – подчеркнул госсекретарь США.

Предыдущие заявления американских чиновников

Накануне в США предупредили Москву, что любая ее агрессия будет иметь последствия. Так на маневры российских войск у границ Украины отреагировала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

По информации СМИ, демократ Боб Менендес предложил поправку к проекту оборонного бюджета США. Она касается введения санкций против России в случае вторжения в Украину.

Обратите внимание! Новый министр обороны Украины Алексей Резников, не верит, что Россия может пойти в наступление. Он подчеркнул, что ВСУ хорошо научились защищать свою территорию.