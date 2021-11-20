Издание сообщило, что Штаты не считают, будто Россия блефует. Американские аналитики заявили, что Путин рассматривает несколько следующих месяцев как благоприятные для своих действий.

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США и ЕС разрабатывают санкции против России

Чиновники США заявили, что Кремль еще не решил, что будет делать с войсками, которые собрали возле границы Украины. Предварительно известно, что:

  • директор Нацразведки США Эврил Гейнс, посетив Брюссель, рассказала послам НАТО разведданные Штатов относительно возможного военного вторжения России в Украину;
  • США обмениваются с Украиной разведывательной информацией;
  • 19 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным об "обеспокоенности активностью России в регионе".

Американские чиновники намерены разработать план действий для США и Европы в случае, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины. Речь идет, в частности, о возможности наложения санкций на те сектора российской экономики, которые еще не попали под них,
– говорится в сообщении.

Так как разведки США и Великобритании заявили, что они все больше убеждаются, что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий:

  • "чтобы взять под контроль большую часть Украины";
  • или "дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство".

Кроме того, издание сообщило, что нынешнее наращивание Россией войск масштабнее, в отличие от весеннего, и включает более сложное вооружение.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд заявил, что одновременными и неслучайными являются:

  • миграционный кризис на польско-белорусской границе;
  • наращивание российских войск на границе с Украиной.

Таунсенд объяснил, что, по его мнению, Путин "очень быстрый" и любит вещи, которые отвлекают внимание: "Это играет ему на руку. Все внимание приковано к белорусской границе. А тем временем он собирает то, что, по его мнению, может понадобиться, для продвижения в Украину".

Мы должны быть готовы к жестоким действиям. Нам не надо что-то бомбить. Но мы должны быть разумными в том, как показываем наши военные возможности,
– заверил Таунсенд.

Американские чиновники предупредили Россию, что использование сил для запугивания Украины или захвата новых территорий является неприемлемым и вызовет сильную реакцию Запада.

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