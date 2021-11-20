Издание сообщило, что Штаты не считают, будто Россия блефует. Американские аналитики заявили, что Путин рассматривает несколько следующих месяцев как благоприятные для своих действий.

Читайте также Сенатор США предложил санкции в случае вторжения России в Украину, – СМИ

США и ЕС разрабатывают санкции против России

Чиновники США заявили, что Кремль еще не решил, что будет делать с войсками, которые собрали возле границы Украины. Предварительно известно, что:

директор Нацразведки США Эврил Гейнс, посетив Брюссель, рассказала послам НАТО разведданные Штатов относительно возможного военного вторжения России в Украину;

США обмениваются с Украиной разведывательной информацией;

19 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным об "обеспокоенности активностью России в регионе".

Американские чиновники намерены разработать план действий для США и Европы в случае, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины. Речь идет, в частности, о возможности наложения санкций на те сектора российской экономики, которые еще не попали под них,

– говорится в сообщении.

Так как разведки США и Великобритании заявили, что они все больше убеждаются, что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий:

"чтобы взять под контроль большую часть Украины";

или "дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство".

Кроме того, издание сообщило, что нынешнее наращивание Россией войск масштабнее, в отличие от весеннего, и включает более сложное вооружение.

Важно! Издание пишет, что Россия направила дополнительные войска в Крым, на мыс Опук, а также развернула их вблизи российского города Павловск в Воронежской области. Согласно докладу Центра стратегических и международных исследований, российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности "Искандер" находятся на расстоянии удара от украинской границы.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд заявил, что одновременными и неслучайными являются:

миграционный кризис на польско-белорусской границе;

наращивание российских войск на границе с Украиной.

Таунсенд объяснил, что, по его мнению, Путин "очень быстрый" и любит вещи, которые отвлекают внимание: "Это играет ему на руку. Все внимание приковано к белорусской границе. А тем временем он собирает то, что, по его мнению, может понадобиться, для продвижения в Украину".

Мы должны быть готовы к жестоким действиям. Нам не надо что-то бомбить. Но мы должны быть разумными в том, как показываем наши военные возможности,

– заверил Таунсенд.

Американские чиновники предупредили Россию, что использование сил для запугивания Украины или захвата новых территорий является неприемлемым и вызовет сильную реакцию Запада.

Обратите внимание! Сенатор США, демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США. Она касается введения санкций против России в случае вторжения в Украину.

Обострение ситуации у границы Украины: основное