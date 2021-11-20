Издание сообщило, что Штаты не считают, будто Россия блефует. Американские аналитики заявили, что Путин рассматривает несколько следующих месяцев как благоприятные для своих действий.
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США и ЕС разрабатывают санкции против России
Чиновники США заявили, что Кремль еще не решил, что будет делать с войсками, которые собрали возле границы Украины. Предварительно известно, что:
- директор Нацразведки США Эврил Гейнс, посетив Брюссель, рассказала послам НАТО разведданные Штатов относительно возможного военного вторжения России в Украину;
- США обмениваются с Украиной разведывательной информацией;
- 19 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поговорил с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным об "обеспокоенности активностью России в регионе".
Американские чиновники намерены разработать план действий для США и Европы в случае, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины. Речь идет, в частности, о возможности наложения санкций на те сектора российской экономики, которые еще не попали под них,
– говорится в сообщении.
Так как разведки США и Великобритании заявили, что они все больше убеждаются, что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий:
- "чтобы взять под контроль большую часть Украины";
- или "дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство".
Кроме того, издание сообщило, что нынешнее наращивание Россией войск масштабнее, в отличие от весеннего, и включает более сложное вооружение.
Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд заявил, что одновременными и неслучайными являются:
- миграционный кризис на польско-белорусской границе;
- наращивание российских войск на границе с Украиной.
Таунсенд объяснил, что, по его мнению, Путин "очень быстрый" и любит вещи, которые отвлекают внимание: "Это играет ему на руку. Все внимание приковано к белорусской границе. А тем временем он собирает то, что, по его мнению, может понадобиться, для продвижения в Украину".
Мы должны быть готовы к жестоким действиям. Нам не надо что-то бомбить. Но мы должны быть разумными в том, как показываем наши военные возможности,
– заверил Таунсенд.
Американские чиновники предупредили Россию, что использование сил для запугивания Украины или захвата новых территорий является неприемлемым и вызовет сильную реакцию Запада.
Обострение ситуации у границы Украины: основное
- Кремль наращивает напряжение возле границ Украины. 31 октября издание The Washington Post сообщило, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Тогда же писали, что это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- 2 ноября украинская разведка сообщила, что Россия действительно сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях войска до 90 тысяч человек. Заверили, что подобные вещи там происходят регулярно с 2014 года.
- Впоследствии посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новая военная база оккупантов расположена в 300 километрах от границы Украины. Он объяснил, что, начиная с 2014 года, опасность вторжения не была такой высокой, как сейчас.
- Более того, 8 ноября из-за наплыва мигрантов обострилась ситуация на границе Польши и Беларуси.
- 14 ноября в Луцке собрали заседание СНБО. После него Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- 18 ноября МВД направил дополнительные силы Нацгвардии на украинско-белорусскую границу, чтобы помочь подразделениям Госпогранслужбы и Нацполиции контролировать ситуацию.