Секретарь СНБО заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является "очередной спецоперацией России". Об этом он рассказал после совещания 14 ноября.

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В Луцке состоялось совещание СНБО

Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе,

– заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, необходимо создать межведомственную рабочую группу "с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".

Алексей Данилов пояснил, что:

"то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, – это очередная спецоперация России ";

"; ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе";

"по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев".

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