Межведомственное совещание продлится как минимум несколько часов. На ней главы областей, граничащих с Беларусью, обсудят защиту границ от мигрантов.

Напомним Ситуация с мигрантами в Беларуси: Данилов проведет совещание в Луцке

Силовики оцепили здание

На совещании присутствуют руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главы ОГА Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Здание ОГА оцепили правоохранители и никого туда не пускают.

Заседание СНБО в Луцке / Фото Волынской ОГА

Мигранты на границе Беларуси и Польши: последние новости