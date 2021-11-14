Межведомственное совещание продлится как минимум несколько часов. На ней главы областей, граничащих с Беларусью, обсудят защиту границ от мигрантов.

Напомним Ситуация с мигрантами в Беларуси: Данилов проведет совещание в Луцке

Силовики оцепили здание

На совещании присутствуют руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главы ОГА Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Здание ОГА оцепили правоохранители и никого туда не пускают.

Засідання РНБО в Луцьку

Заседание СНБО в Луцке / Фото Волынской ОГА

Мигранты на границе Беларуси и Польши: последние новости

  • В ночь на 14 ноября польские пограничники зафиксировали 223 попытки мигрантов с территории Беларуси пересечь границу. Около 50 попыток оказались удачными, но 22 нелегала удалось задержать.
  • Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарина опубликовал фото злоумышленника, стрелявшего в воздух на границе, чем провоцировал польских пограничников. Имя и гражданство пока остаются неизвестными.
  • Польские пограничники заявили о том, что белорусских силовиков оснащают необходимым оружием, чтобы в ближайшее время они могли начать массовую атаку на границу.