Межведомственное совещание продлится как минимум несколько часов. На ней главы областей, граничащих с Беларусью, обсудят защиту границ от мигрантов.
Напомним Ситуация с мигрантами в Беларуси: Данилов проведет совещание в Луцке
Силовики оцепили здание
На совещании присутствуют руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главы ОГА Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.
Здание ОГА оцепили правоохранители и никого туда не пускают.
Заседание СНБО в Луцке / Фото Волынской ОГА
Мигранты на границе Беларуси и Польши: последние новости
- В ночь на 14 ноября польские пограничники зафиксировали 223 попытки мигрантов с территории Беларуси пересечь границу. Около 50 попыток оказались удачными, но 22 нелегала удалось задержать.
- Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарина опубликовал фото злоумышленника, стрелявшего в воздух на границе, чем провоцировал польских пограничников. Имя и гражданство пока остаются неизвестными.
- Польские пограничники заявили о том, что белорусских силовиков оснащают необходимым оружием, чтобы в ближайшее время они могли начать массовую атаку на границу.