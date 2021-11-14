Польские пограничники зафиксировали увеличение численности белорусских силовиков на границе с Польшей. Также заметили суматоху среди мигрантов.

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Силовики дают мигрантам оружие

На границу прибыли белорусские телевизионщики, а наряду с тем силовики дают нелегалам газ и оружие. Из-за этого в польской пограничной службе предположили, что атака мигрантов может произойти уже в ближайшее время, возможно даже в ближайшие часы.

Мы видим, что (белорусская – 24 канал) сторона сегодня готовится к крупной попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям,

– заявили в погранслужбе.

Также пограничники заметили, что в лагере мигрантов стало меньше палаток. Польская сторона убеждена, что это еще одно доказательство намерений мигрантов атаковать границу под опекой белорусских силовиков.

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