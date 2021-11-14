Польські прикордонники зафіксували збільшення чисельності білоруських силовиків на кордоні з Польщею. Також помітили метушню серед мігрантів.
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Силовики дають мігрантам зброю
На кордон прибули білоруські телевізійники, а поряд з тим силовики дають нелегалам газ та зброю. Через це у польській прикордонній службі припустили, що атака мігрантів може відбутися уже найближчим часом, можливо навіть у найближчі години.
Ми бачимо, що (білоруська – 24 канал) сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій,
– заявили у прикордонній службі.
Також прикордонники помітили, що у таборі мігрантів стало менше наметів. Польська сторона переконана, що це ще один доказ намірів мігрантів атакувати кордон під опікою білоруських силовиків.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі: останні новини
- Раніше у Польщі повідомляли, що для наступу на кордон мігранти отримують сокири і кусачки від білоруських силовиків.
- На кордоні є перша жертва за тиждень міграційної кризи з польської сторони – 13 листопада від вогнепального поранення загинув військовий.
- У ніч проти 14 листопада близько 50 мігрантів прорвалися через кордон, однак 22 з них спіймали. Усі упіймані є громадянами Іраку. Загалом за ніч зафіксували 223 спроби перетнути кордон.