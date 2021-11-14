Польські прикордонники зафіксували збільшення чисельності білоруських силовиків на кордоні з Польщею. Також помітили метушню серед мігрантів.

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Силовики дають мігрантам зброю

На кордон прибули білоруські телевізійники, а поряд з тим силовики дають нелегалам газ та зброю. Через це у польській прикордонній службі припустили, що атака мігрантів може відбутися уже найближчим часом, можливо навіть у найближчі години.

Ми бачимо, що (білоруська – 24 канал) сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій,

– заявили у прикордонній службі.

Також прикордонники помітили, що у таборі мігрантів стало менше наметів. Польська сторона переконана, що це ще один доказ намірів мігрантів атакувати кордон під опікою білоруських силовиків.

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