Співробітники прикордонної служби Білорусі також активно дають вказівки, як перейти до країн Європейського Союзу. Про це пише NYT після спілкування з іракськими мігрантами.

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Навіть роздавали кусачки та сокири, щоб прорізати прикордонні паркани,

– йдеться у матеріалі.

Баяр Ават, іракський курд, розповів, що білоруси допомогли його групі дістатися кордону, вказавши маршрут, який оминав офіційний пункт та приводив до щілини, прорізаної в огорожі.

Що цьому передувало

У серпні 2021 року уряд Білорусі послабив візові правила, зробивши переліт в країну більш привабливим шляхом потрапити до Європи, ніж морем з Туреччини в Грецію.

А державна авіакомпанія Белавіа збільшила кількість рейсів з Близького Сходу до Мінська.

Зверніть увагу! Ці дії режиму Лукашенка призвели до міграційної кризи на лінії розмежування.

Міграційна криза: коротко