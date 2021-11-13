Співробітники прикордонної служби Білорусі також активно дають вказівки, як перейти до країн Європейського Союзу. Про це пише NYT після спілкування з іракськими мігрантами.
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Навіть роздавали кусачки та сокири, щоб прорізати прикордонні паркани,
– йдеться у матеріалі.
Баяр Ават, іракський курд, розповів, що білоруси допомогли його групі дістатися кордону, вказавши маршрут, який оминав офіційний пункт та приводив до щілини, прорізаної в огорожі.
Що цьому передувало
- У серпні 2021 року уряд Білорусі послабив візові правила, зробивши переліт в країну більш привабливим шляхом потрапити до Європи, ніж морем з Туреччини в Грецію.
- А державна авіакомпанія Белавіа збільшила кількість рейсів з Близького Сходу до Мінська.
Міграційна криза: коротко
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити в Європу.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що диктатор Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Європейському Союзі.
- Польська держава також повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.