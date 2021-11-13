Мігрант із Малі приїхав з Москви за 2 тисячі доларів

Один із них – чоловік, який приїхав з Малі, що на африканському континенті, повідомив, як потрапив до Білорусі. Відеозапис його розповіді оприлюднили в мережі 13 листопада.

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Приїхали через Москву. Заплатили 2 тисячі доларів за одну людину, щоб із Москви приїхати сюди (на білорусько-польський кордон – 24 канал),

– сказав мігрант.

Хлопець зазначив, що у столиці Росії проживав 2 роки, бувши студентом. Він хоче потрапити з Білорусі до Франції, а на лінію розмежування з Москви потрапив автомобілем через ліс.

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко