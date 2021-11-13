Мигрант из Мали приехал из Москвы за 2 тысячи долларов

Один из них – мужчина, приехавший из Мали, что на африканском континенте, сообщил, как попал в Беларусь. Видеозапись его рассказа обнародовали в сети 13 ноября.

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Приехали через Москву. Заплатили 2 тысячи долларов за одного человека, чтобы из Москвы приехать сюда (на белорусско-польскую границу – 24 канал),

– сказал мигрант.

Парень отметил, что в столице России проживал 2 года, будучи студентом. Он хочет попасть из Беларуси во Францию, а на линию разграничения из Москвы попал автомобилем через лес.

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко