Главы международных комитетов парламентов Европы требуют решения миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС, а также наказания виновных.
Важно Попросил Путина: Лукашенко хочет разместить возле границы с Украиной российские "Искандеры"
С такими требованиями они обратились к:
- главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,
- главе Европейского Совета Шарлю Мишелю,
- генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
Свою позицию парламенты европейских страны обозначили в нескольких пунктах. В частности, они требуют:
- Ввести санкции в отношении всех аэропортов Беларуси, запретить полеты над Беларусью, ввести санкции в отношении всех международных авиакомпаний, нарушающих этот запрет.
- Принять меры, чтобы предотвратить гибридную агрессию Лукашенко и расследовать, в какой степени третьи страны вовлечены в поддержку противоправной деятельности режима Лукашенко.
- Расследовать ситуацию и планы Лукашенко по дестабилизации ситуации в Европе и гибридной агрессии против ЕС.
- Начать международный судебный процесс против Лукашенко и его режима за массовые преступления против народа Беларуси.
Заметим, что ранее Британия, США и страны ЕС обвинили Беларусь в циничном использовании беженцев в политических целях. И хотя Владимир Путин говорит, что Россия не причастна к миграционному кризису, Украина убеждена, что эти события являются новым этапом гибридной войны Кремля.
В чем обвиняют режим Лукашенко
Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси.
Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава, и Минск стянули войска.