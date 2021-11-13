Главы международных комитетов парламентов Европы требуют решения миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС, а также наказания виновных.

Важно Попросил Путина: Лукашенко хочет разместить возле границы с Украиной российские "Искандеры"

С такими требованиями они обратились к:

главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,

главе Европейского Совета Шарлю Мишелю,

генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Свою позицию парламенты европейских страны обозначили в нескольких пунктах. В частности, они требуют:

Ввести санкции в отношении всех аэропортов Беларуси, запретить полеты над Беларусью, ввести санкции в отношении всех международных авиакомпаний, нарушающих этот запрет. Принять меры, чтобы предотвратить гибридную агрессию Лукашенко и расследовать, в какой степени третьи страны вовлечены в поддержку противоправной деятельности режима Лукашенко. Расследовать ситуацию и планы Лукашенко по дестабилизации ситуации в Европе и гибридной агрессии против ЕС. Начать международный судебный процесс против Лукашенко и его режима за массовые преступления против народа Беларуси.

Заметим, что ранее Британия, США и страны ЕС обвинили Беларусь в циничном использовании беженцев в политических целях. И хотя Владимир Путин говорит, что Россия не причастна к миграционному кризису, Украина убеждена, что эти события являются новым этапом гибридной войны Кремля.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси.

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава, и Минск стянули войска.