На вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров. Об этом Лукашенко рассказал российскому журналу "Нацоборона".
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Сейчас тыкаю вашего президента, мне надо тут ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер",
– сказал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и Южном направлениях. Лукашенко говорит: "Пусть стоят".
Что такое "Искандер"?Это российские баллистические ракетные комплексы. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают. Могут достигать расстояния до 500 километров.
Миграционный кризис в Беларуси: при чем тут Путин
- На белорусско-польской границе с 8 ноября обострена ситуация. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу и незаконно попасть в ЕС. Польша даже стянула около 13 тысяч военных.
- В ЕС не сомневаются, что беженцев организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить их на территорию Евросоюза. В этом обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Однако министр внутренних дел Украины Денис Монастырский убежден, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши – искусственный. Его спровоцировал президент России Владимир Путин. Однако цель, по словам Монастырского, не только Польша, а весь ЕС.
- К слову, в МВД успокоили, что сейчас угрозы для Украины в этой ситуации нет. Однако мы готовы к любым сценариям.