Проходят командно-штабные учения полиции, Нацгвардии и пограничников. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

К теме это Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель – весь Евросоюз, – Монастырский о мигрантах

Готовы противостоять угрозе

Кроме того, через 2 недели состоятся полевые учения отрядов территориальной обороны и местных патриотов.

Поэтому мы готовы к противостоянию любой угрозе,

– подчеркнул Монастырский.

Также министр убежден, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – искусственный. Монастырский подчеркнул, что его спровоцировал президент России Владимир Путин. При этом цель – это не только Польша, а весь Европейский Союз.

Что происходит на границе