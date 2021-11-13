Проходять командно-штабні навчання поліції, Нацгвардії та прикордонників.Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
До теми Це штучна криза, автор якої Путін, а ціль – увесь Євросоюз, – Монастирський про мігрантів
Готові протистояти загрозі
Крім того, за 2 тижні відбудуться польові навчання загонів територіальної оборони та місцевих патріотів.
Тому ми готові до протистояння будь-якій загрозі,
– наголосив Монастирський.
Також міністр переконаний, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні – штучна. Монастирський наголосив, що її спровокував президент Росії Володимир Путін. При цьому ціль – це не тільки Польща, а весь Європейський Союз.
Що відбувається на кордоні
- Наплив мігрантів у ЄС через Білорусь збільшився ще з вересня 2021 року. Однак ситуація загострилась 8 листопада. Тоді до ЄС намагалось прорватись дуже багато нелегалів.
- 12 листопада нелегали теж намагалися прорватися через польський кордон. Після затримання силовиками, вони повертались і ходили попід огорожею.
- У Польщі переконані, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- В українській розвідці припускають, що біля кордону зібралось близько 15 тисяч людей.
- До слова, німецький депутат Нільс Шмід запропонував тимчасово розмістити мігрантів в Україні. Посол України в Німеччині розкритикував таку пропозицію.