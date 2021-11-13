Про це говорив у телеефірі 12 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він переконаний, що ситуація біля польського кордону – це частина гібридної війни.

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Міграційна криза штучна, й автор її – Путін

Глава МВС України Денис Монастирський переконаний, що кризу з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент Росії Володимир Путін. І ця криза – частина гібридної війни. Міністр окремо наголосив, що на тому кордоні зараз геть не біженці стоять.

Біженці – це люди, які тікають від небезпеки. Зараз у тих країнах, звідки ці люди, немає загроз. У 2015 в Сирії та Іраку були бойові дії, люди рятували свої життя. Зараз же ми спостерігаємо загострення ситуації й штучно спровоковану кризу, автор якої – Путін. Це частина гібридної війни й агресії,

– сказав Монастирський.

Причому ціль цієї кризи – не Польща, а весь Європейський Союз.

Тисячі людей прямують до кордонів ЄС, які потрібно захищати

Про це серед іншого поговорив телефоном міністр внутрішніх справ України з польським колегою цього ж дня. За словами Дениса Монастирського, Маріуш Камінський підтвердив, що польське суспільство неоднозначне в оцінці мігрантів – одні категорично проти, інші просили пропустити людей у Польщу.

Сам український міністр вважає, що різних точок зору тут бути насправді не може.

Я закликаю усіх громадян бути єдиними: не може у цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей прямують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон – це символічний кордон Європи. Наше завдання – його захищати,

– наголосив Монастирський.

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