Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він наголосив, що вже визначили окремі ділянки українського кордону, де може відбуватися підхід мігрантів.

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За словами Монастирського, наразі є приблизно 10 ділянок кордону, через які мігранти можуть спробувати прорватися в Україну. Саме ці ділянки й будуть першочергово посилюватися прикордонниками, Національною гвардією та поліцією.

До того ж у цьому районі проведуть навчання з територіальної оборони. Таку ідею підтримав і президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО, яке відбулося 10 листопада.

Ці люди повинні бути скликані на навчання, які мають пройти протягом найближчого місяця біля білоруського кордону,

– повідомив глава МВС.

Як минуло засідання РНБО

Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося у середу, 10 листопада, у Києві. На порядку денному була низка пріоритетних для України питань. Зокрема, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі, а також – боротьба з контрабандою.

Денис Монастирський заявив, що до охорони українського кордону залучать сили Нацгвардії та Нацполіції. Також ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.

Зверніть увагу! Секретар РНБО заважив, що на кордоні Польщі та Білорусі перебуває до 15 тисяч мігрантів. Вони прибувають в Мінськ як туристи.