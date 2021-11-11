Біля білорусько-польського кордону дітей також долучили до пропагандистської кампанії. Про це написав прессекретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

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Політик розповів, що у Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять у Польщу чи Литву.

Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти,

– написав Жарін.

Прессекретар додав, що "гра емоцій продовжується".

Білорусь використовує дітей для агітації: дивіться відео

Ба більше, у цей же день на кордоні відбувається пропагандистська кампанія. І у ній "ключову роль відіграють діти".

За інформацією Жаріна, мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо подальших дій.

Подальші інструкції для мігрантів: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань". Якщо якісь діти знають хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність,

– написав речник.

Мовиться, що "спілкування іноземними мовами – величезна перевага". Польська сторона повідомила, що початку кампанії передувала підготовка. Зазначили, що "дітей цинічно використовують як обличчя події". Зокрема їм у руки давали транспаранти відразу на кордоні.

Коротко про ситуацію на білорусько-польському кордоні