Біля білорусько-польського кордону дітей також долучили до пропагандистської кампанії. Про це написав прессекретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
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Білорусь використовує дітей біженців для агітації
Політик розповів, що у Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять у Польщу чи Литву.
Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти,
– написав Жарін.
Прессекретар додав, що "гра емоцій продовжується".
Білорусь використовує дітей для агітації: дивіться відео
Ба більше, у цей же день на кордоні відбувається пропагандистська кампанія. І у ній "ключову роль відіграють діти".
За інформацією Жаріна, мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо подальших дій.
Подальші інструкції для мігрантів: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань". Якщо якісь діти знають хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність,
– написав речник.
Мовиться, що "спілкування іноземними мовами – величезна перевага". Польська сторона повідомила, що початку кампанії передувала підготовка. Зазначили, що "дітей цинічно використовують як обличчя події". Зокрема їм у руки давали транспаранти відразу на кордоні.
Коротко про ситуацію на білорусько-польському кордоні
- Ситуація на кордоні загострилась 8 листопада. Саме тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу.
- Всі вони намагаються потрапити у Європу. Через це Польща розмістила на кордоні орієнтовно 12 тисяч військових.
- Матеуш Моравецький заявив про політичну кризу на польсько-білоруському кордоні. Політик наголосив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував її для дестабілізації ситуації у ЄС.
- 9 листопада у Білорусі заявили, що Польща нібито стягує військову техніку до кордону. Причиною цього є загострення ситуації з мігрантами.
- 10 листопада Польща повідомила, що білоруські силовики відштовхують нелегалів та не впускають назад в Білорусь.
- 11 листопада Булорусь видала своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети.