Верховний комісар ООН у справах біженців у Білорусі Мулусеу Мамо відвідав табір мігрантів 11 листопада.
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Бійка у таборі мігрантів
Інформація про приїзд Мамо швидко розлетілася серед мігрантів. Люди одразу обступили представника ООН. Вони розповіли комісару про ситуацію та показали свої побутові умови.
Мулусеу Мамо привіз із собою гуманітарну допомогу у вигляді продуктів для мігрантів. Однак роздача їжі переросла в тисняву та бійку.
За попередньою інформацією, постраждалих вдалося уникнути.
Бійка у таборі біженців: дивіться відео
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко
- З 8 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває велика кількість біженців з Близького Сходу.
- Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, вважають там, ухвалив самопроголошений президент Білорусі.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на кордоні Польщі та Білорусі – політична криза. Її спровокував Лукашенко для дестабілізації ситуації у ЄС.
- Сам же самопроголошений президент вважає, що транзит біженців здійснює "європейська мафіозна структура". Він застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди Варшава та Мінськ вже стягнули війська.
- Згодом стало відомо, що режим Лукашенка видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети.