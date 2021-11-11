За словами Лукашенка, Білорусь повинна бути готовою до військового конфлікту, який нібито хочуть спровокувати Польща і країни НАТО.
Цікаво Лукашенко каже, що мігрантам на кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу
Лукашенко доручив контролювати кордон
Олександр Лукашенко заявив, що Польща начебто стягнула техніку та військовослужбовців до кордону з Білоруссю без жодного попередження. Через це, за словами самопроголошеного президента, потрібно контролювати ситуацію.
Ми не розвертаємо своє угруповання Збройних сил. Однак ми маємо бачити і передбачити все. Щоб нам не влаштували там на кордоні "войнушку", а ми були до цього не готові,
– заявив Лукашенко.
Також самопроголошений президент доручив "допомогти" мігрантам – забезпечити їх сухими дровами, вагітних жінок та маленьких дітей забрати до санаторіїв. Крім того, Лукашенко звинуватив Польщу в бездіяльності і заявив, що влада сусідньої країни нібито лише спостерігає за тим, що відбувається, а Білорусь "вирішує реальні проблеми".
Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі й Польщі: останні новини
- Радбез ООН скликає термінове засідання 11 листопада для того, щоб обговорити ситуацію на білорусько-польському кордоні.
- В Україні посилюють охорону кордону з Білоруссю. Очільник МВС Денис Монастирський уранці 11 листопада терміново вилетів на Волинь для перевірки готовності кордону до можливої навали мігрантів.
- Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс закликав ЄС посилити санкції проти Білорусі та відключити її від міжнародної банківської системи SWIFT.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі перекриттям газу у випадку введення нових санкцій.
- Польські ЗМІ повідомили про смерть 14-річного хлопця у таборі мігрантів, однак Білорусь усе спростовує.