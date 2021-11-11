Засідання відбудеться за зачиненими дверима та за запитом Естонії, Франції та Ірландії. Про це розповіли у дипломатичних кругах.

До теми Пекло на кордоні: мігранти помирають у лісах, поки Лукашенко грає у диявола

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запевнив, що із тривогою стежить за ситуацією з мігрантами. За його словами, подібні ситуації не повинні використовувати з політичною метою або спричиняти напруженість у відносинах між державами.

В ООн також вважають, що питання міграції та біженців треба вирішувати відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.

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