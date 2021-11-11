Кордон напружених відносин

Країни на фронтирі відносин з Білоруссю відзначають велике зростання кількості мігрантів, які намагаються перетнути кордон. Напряму з цим зіткнулися прикордонники Польщі та Литви.

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Будівництво стіни, мобілізація армії, оголошення надзвичайного стану – ось як вони відповідають. Варшава прийняла спецзакон для будівництва стіни за 400 млн доларів. Її приклад тепер наслідує Литва, щоправда, її проєкт дешевше, але швидше – 175 млн і зведення за рік.

Польща будує стіну на кордоні з Білорусі / Фото CNN

І додають, що ці колони "біженців" координуються спецслужбами Білорусі, йдуть у супроводі білоруської армії. Аеропорти цієї країни, як вважають на Заході, приймають рейси з країн Африки та Близького Сходу (здебільшого з Іраку або Сирії, серед них є курди – жінки та діти).

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На Багдад вже чиниться тиск з боку США та інших держав щодо зупинки таких рейсів.

Бізнес на мігрантах Раніше цього року, як повідомляє VOA, Білорусь організовувала перельоти з Іраку за Туреччини. Вартість була неймовірна: від $1800 до $12000. Після чого, їх перевозили до переважно залісненої ділянки кордону з Литвою, який протягнувся на 680 км.

Білоруський кореспондент Теодор Ганчин розповів "Голосу Америки", що бачив новий розклад на зимову навігацію: "щонайменше 55 літаків будуть курсувати між Близьким Сходом та Мінськом щотижня". Це значить, що кількість мігрантів на кордонах ЄС лише зростатиме.

Вільнюс, тим часом закликає оголосити санкції проти всіх "повітряних воріт" Білорусі.

Наразі кордон з Білоруссю зі сторони Польщі охороняють 12 тисяч солдатів армії, 250 спецпризначенців з відділу по боротьбі з тероризмом, 4000 прикордонників і 1500 поліцейських.

Також Польща змобілізувала батальйони територіальної оборони. Ті, хто живе безпосередньо біля кордону, мали бути готові виступати за 6 годин, повідомити про це працедавців та рідних. Відзначаються спроби силового прориву, знищення огорожі та провокації.

Представниці Сейму Польщі та польська армія / Фото Politico.eu

На одному відео видно застосування сльозогінного газу проти тих, хто намагався розрізати колючий дріт, повідомляє AP. Інша група намагалася прорватися, використовуючи дерев’яні колоди як таран.

Форма гібридної війни

За словами спікера штабу Прикордонної гвардії Польщі Міхала Токарчика у коментарі для CNN, "з серпня місяця 2021 року, до 30 тисяч людей намагалися увійти в країну" (не одномоментно, звісно).

До 4000 людей зараз зібралося біля фронтиру Польщі, ми очікуємо на ескалацію, у тому числі збройну,

– повідомив спікер уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Такої ж думки і голова департаменту нацбезпеки Станіслав Заринь: "Білорусь хоче створити потужний інцидент, бажано з пострілами та жертвами".

Про це він сказав у коментарі для BBC, а для Voice of America додав важливу деталь: одна білоруська озброєна група зайшла на 300 метрів вглиб території Польщі, де була зупинена патрулем. Білоруси перезарядили зброю та пішли.

Міноборони Польщі, своєю чергою, були більш точними географічно: "групи мігрантів зафіксовані близько до Кузьниці". Це село, близьке до Білорусі. Там був став табор, який охороняють "білоруські силовики з собаками".

Зрештою, поляки закрили цей прикордонний перехід. Восьмеро мігрантів померли за весь час від гіпотермії через мінусову температуру повітря вночі (остання жертва – 19-річний сирієць, тіло якого витягли з ріки Буг).

Пастка на нічиїй землі Представники різних націй опинилися у "сірій зоні": Польща і Білорусь відмовились їх прийняти до себе, а запаси їжі та води й так були малі, як і теплих речей. Правозахисники вже називають це "нелюдським поводженням".

Лідер Польщі Анджей Дуда заявив, що білоруські солдати "не дозволяють мігрантам залишити прикордонний район".

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Білоруський прикордонний комітет у відповідь на заклики заявив, що "люди хочуть увійти на територію Польщі як біженці, вони не становлять безпекової загрози".

Лукашенко грає у небезпечну гру життями людей з далеких країн / Фото InfoMigrants

Втім, вже були опубліковані відео, де ці самі "біженці" кричать, що їхня справжня мета – Німеччина. Штеффен Зайберт, спікер Ангели Меркель, підкреслив, що "білоруський режим діє як торговець людьми".

Тиск заради розділення ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, як вважається, створив цю прикордонну кризу, щоб чинити тиск на Європейський Союз. НАТО підкреслило, що “"людей використовують у Мінську як політичних пішаків".

Телеканал BBC взяв один важливий коментар:

Люди знають, що їх використовують, але в них нема вибору. Переміщення було сплановане раніше через соцмережі,

– Барва Нусреддін Ахмед, який перебуває на кордоні з дружиною та трьома дітьми

Брюссель не визнав Лукашенко лідером країни після сфальшованих виборів та примусової посадки літака з Романом Протасєвичем у Мінську і підкреслив – проти східних членів ведеться "гібридна війна"

У відповідь, Лукашенко заявив, що тепер не буде зупиняти натовпи, які йдуть до кордонів ЄС і звинуватив західні уряди у жорстокому до них ставленні.

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Аналітики на Заході, у тому числі в США, вказують, що коли доходить до кризи мігрантів, всередині ЄС ніколи не було єдиної думки. У цьому, мовляв, і є головна ідея "зловісної гри" Лукашенко.

"Це дуже розділяюче питання і рішення Польщі відтискати біженців назад до Білорусі вже викликало нерозуміння в Брюсселі. І таким чином погіршило й так не дуже добрі відносини між блоком та Варшавою", – сказала сайту Defense One аналітикиня Елізабет Броу з Американського Інституту Підприємництва.

Євросоюз пояснив таку позицію "порушенням норм з боку Польщі, яка повинна надати їм захист".

Серед того, що вдалося зафіксувати:

Відмова у праві на отримання міжнародного захисту;

Оточення мігрантів та нелегальне перевезення їх назад до кордону Білорусі;

Розміщення – включаючи дітей – у небезпечних для життя зонах та в умовах загрози життю.

Гуманітарна криза

Через надзвичайний стан на кордонах, журналісти та представники неурядових організацій майже не допускаються туди для висвітлення ситуації. А особливо – у зону лісів Подляшье. Саме там були знайдені афганці – у локації Уснаж-Ґурни, 17 з них силоміць витиснули назад.

Колишні чиновники Польщі намагаються робити, що можуть для допомоги, ризикуючи своєю кар’єрою та статусом.

Як писали для Politico.eu Адам Боднар (ексомбундсмен Польщі) та Агнєшка Гжеляк (колишня заступниця директора департаменту конституційного, європейського та міжнародного права у офісі Боднара: "У Польщі, де Frontex?".

Frontex Спеціальні об’єднані прикордонні сили Євросоюзу, які можуть бути направлені у "гарячі точки" на його кордонах для координації та допомоги місцевим силам

Так от, там описується ситуація як один їхній колишній колега виніс з лісів трирічну дитину і змусив охоронців кордону зареєструвати її прибуття. Якби цього не сталося, жодних гарантій на білоруській стороні у неї не було б (як і у її батьків).

Мігранти у лісі на прикордонні / Фото News Tvs 24

Скоріш за все, їх би й лишили у лісі на вірну смерть. І це лише один маленький погляд на те, що там відбувається.

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Автори пишуть, що ЄС та Frontex "не можуть просто спостерігати та ігнорувати проблему", коли навіть Євросуд з прав людини видає документ, яким закликає підтримати біженців на кордонах.

Польща проти Євросоюзу Варшава заявила, що їй не потрібна допомога ЄС. Хоча у євро законі йдеться, що згуртовані сили блоку мають бути застосовані, “коли виникають критичні безпекові проблеми та ризики до однієї або кількох ділянок зовнішнього кордону”.

Frontex має керуватися спеціальним кодом поведінки, у який закладена повага до фундаментальних прав людини (і навіть створив спеціальну посаду офіцера з цих питань).

Ситуація погіршується ще й законодавчою кризою в самій Польщі. Роль парламенту стає все більш маргіналізованою, а уряд – все менш відповідальним, коли йдеться про порушення законів держави.

Наприклад, Омбудсмен має доступ до зон дії надзвичайного стану, але не може публічно казати про побачене (бо після його введення настає кримінальна відповідальність за розголошення будь-яких фактів) на прикордонні.

Адам та Агнєшка наводять приклад Литви та Латвії, де існує офіційний нагляд та вільно доступні дані. І приходять до висновку, що без політичного тиску на Варшаву, та ніколи не погодиться на місію Frontex.

Замість навчених та професійних людей, зазначають вони, це мають робити представники офісу Омбудсмена, спостерігаючи часто за фізичними способами вирішити проблему (і зберегти честь та гідність усіх, хто перебуває на території Польщі).

"Практика польської влади це суворе порушення, а небажання ЄС втручатися у справу робить їх співучасниками, які не зважають на Хартію ЄС з прав людини", - підсумовують обидва професора-юриста.