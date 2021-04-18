З часу обрання Джо Байдена президентом США потік мігрантів до південного кордону Штатів лише зростає. Цьому сприяють як кліматичні, так і політичні фактори. Цей вплив відчувається навіть у Білому домі.

Адміністрація Джо Байдена зупинила на кордоні 170 тисяч мігрантів – найбільше за 15 років. З лютого це зростання збільшилось на 70%, пише NYT. Серед загального потоку – 20 000 дітей без дорослих, яких досі утримують у міграційних центрах.

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Такий наплив створив логістичні та політичні проблеми для Білого дому: як керувати потоком з Центральної Америки, передавати дітей у терміново зведені укриття на військових базах та конференц-залах по всіх штатах?

При цьому багато хто хоче приєднатися до друзів чи родичів, які вже в Сполучених Штатах (це завдяки Обамі, який створив систему подання на проживання в США з родичами, коли діти ще перебувають у рідній країні).

Рекордна міграція: нестача місць та політичні ігри

Утім, лише дітьми міграція не обмежується. Багато родин теж залишають своє місцеперебування та йдуть на Північ, сподіваючись потрапити до США. Часто це неможливо, бо ще з зими діє правило, встановлене Трампом, – повертати назад родини та молодих людей, що подорожують наодинці.

Через це ситуація швидко стає складнішою. Люди досі мають подаватися на притулок ще до перетину американського кордону. Профільні адвокати продовжують критикувати таку політику. Тим часом Білий дім розмовляв із принаймні одним конгресменом щодо розвороту 16 – 17 річних людей назад до Мексики. Зробити це тепер – ціла проблема.

Прикордонна дилема З одного боку, зростає кількість родин, що прибувають до США. У березні було 53 тисячі людей (цифри майже збільшились у порівнянні з лютим). З іншого – Мексика прийняла новий закон, який ускладнює повернення мігрантів, яких не пустили до США.

Тепер вони мають залишатися у Штатах, де в тимчасових прихистках вже бракує місць. Особливо це стосується родин та дітей віком до 7 років, бо через кордон їх відправити майже неможливо.



На кордонах з США все більше дітей-мігрантів, часто без супроводу / Фото BBC

Прикордонники не мають іншого виходу, аніж відпускати родини, взявши обіцянку з'явитися до суду, коли будуть розглядати їхні справи. Однак не всі були повноцінно проінформовані щодо цього. Діти ж залишаються на їх утриманні, поки їм не знайдуть американського спонсора.

Байден вже направив FEMA (американський варіант МНС – 24 канал) для реалізації операції "Аполлон" з розгортання додаткових локацій та ліжок. Під це можуть піти бази армії, стадіони або навіть готелі. Система працює на "103% потужності". Серед резервних місць – конгрес-центр у Лонг-Біч, Каліфорнія й табір ВМС США в Ілінойсі.

"Ми входимо в другу фазу цієї надзвичайної міграційної ситуації. Через людей, що прибувають, уряд тепер змушений розширювати можливості не лише для дітей без супроводу, але й для родин", – сказав NYT Кріс Рамон, імміграційний консультант.

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Республіканці, плануючи повернення контролю над Конгресом, зробили посилення міграції центральною темою. Вони звинувачують Байдена у заохоченні мешканців Центральної Америки піти до США; це почалося після його обіцянок про більш розуміюче ставлення, ніж це було при Трампі.

"У США є можливість бути співчутливими. Але ми не співчуваємо, коли в нас самих немає процесу і ми просто пливемо за течією. Нам треба це виправити", – роздумує у коментарі NYT Лінн Джонсон, колишня заступниця міністра з питань дітей та родини в уряді Трампа.

Зверніть увагу! Нова команда звинувачує стару в блокуванні найму нових робітників до держорганів, зокрема – до Управління з питань переселення біженців, яке власне курує притулки.

"Вони обов'язково використають це як зброю проти нас", – упевнений Генрі Куельяр, демократ з Техасу. Президент Байден поклав завдання комунікації та роботи з лідерами Центральної Америки на віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Перше розчарування кабінетом: кордон створює тиск на Байдена

Головні завдання: покращити економіку та безпеку з 4 мільярдів доларів США. Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки, вважає, що міграція до США стане рекордною за 20 років.

Важливо. Можливість Міністерства охорони здоров'я будувати притулки, швидко переводити туди дітей, об'єднувати їх з родичами та/або спонсорами – перший великий тест для команди Байдена в здатності ефективно реагувати на імміграційну кризу, що зростає. Результат матиме далекосяжні наслідки, насамперед для людських доль.

Нещодавно президент Байден висловив про розчарування своїм міністром охорони здоров'я та соцслужб Хав'єрі Бесеррі. Лідер США вказав на "бюрократичні затримки", адже не вистачає медиків та тих, хто буде переглядати справи.

На пошту працівників державних підприємств, таких як Департамент внутрішньої безпеки та НАСА, приходять дивні листи: чи могли б ви піти у 4-місячну оплачувану відпустку, щоб допомогти піклуватися про дітей-мігрантів у державних укриттях на кордоні?

2 722 урядовці зголосилися, їхню зарплату візьме на себе медичне та соціальне міністерство. Не всі працюють з дітьми: IT-підтримка, логістика, робота з документами та кейсами, доставка їжі, транспортування та інше теж потрібні.



Умови утримання в держукриттях на кордоні доволі погані / Фото USA Today

Сьюзан Райс, директорка Ради внутрішньої політики, та Емі Поуп, старша радниця Байдена, теж вимагають пояснень від цього центрального органу влади через невдалу спробу швидко перемістити 4 000 мігрантів, здебільшого – молодь. Людей тримали в умовах, близьких до в'язниці, під контролем прикордонного патруля. Власне, у такі місця вони потрапляють, коли вперше перетинають кордон.

Зверніть увагу! Оскільки цей процес дуже повільний, 5 000 дітей все ще утримуються в дорослих таборах, з них 3 300 – більше відведених законом 72 годин. Далі вони мають бути передані Міністерству охорони здоров'я та соцслужб США.

Там вони в теорії мають отримувати навчання, медичний догляд, розваги та психологічну підтримку, поки чиновники перевіряють всіх близьких до них людей. Однак процес затягується ще на довше: від 23 днів до 2 місяців. До того ж серед вимог – надати документи, що підтверджують родинні зв'язки та відбитки пальців. Багато ж хто з мігрантів володіє лише обмеженою англійською.

Інтенсивні дебати щодо міграції лише ускладнюють пошук нових родин та прийомних батьків.

Найближчі прогнози невтішні: буде потреба ще у 35 000 місць найближчим часом, вже до кінця травня. Хвиля указів Байдена в перші тижні стосувалася інших питань міграції, включаючи зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Тому зараз готові лише тимчасові помешкання з обмеженими послугами, меншими ніж ті, що ліцензовані урядом. Наразі треба звільняти по 800 дітей щодня до червня, у порівнянні з 300, яких звільняють кожен день зараз. Тільки так можна побороти цей міграційний сплеск, кажуть внутрішні документи адміністрації.

Зміни клімату та катастрофічні урагани

Гондурас оговтується від двох надпотужних ураганів. Однак слабкість економіки та обмежена допомога з боку США все ще змушує його громадян мігрувати, розповідає NYT.

Причини для міграції Багато дітей та молоді тікають від бідності та жорстокості Центральної Америки. Останнім часом – ще й від руйнівного клімату. Водночас президента країни Хуана Орландо Ернандеса звинувачують у зв'язках з торговцями наркотиками.

Прокуратура Нью-Йорку заявила, що політик сприяв перевезенню кокаїну і привласнював американські кошти на допомогу. Брата очільника Гондурасу вже засудили в США на довічно за незаконний обіг кокаїну. Хуан Ернандес нібито прикривав його в обмін на готівку.



Бідність, насилля та стихійні лиха змушують місцевих збирати каравани / Фото Merco Press

У Гондурасі діти палками намагаються розкопати будинки, що пішли під воду й тепер завалені грязюкою. Батьки шукають все, що можна продати на металобрухт. Іншого способу годувати родини немає.

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Стихія вдарила по країні, ускладнивши й так важке життя 4 мільйонів людей. Цілі квартали зрівняло з землею. Уряд не виділив для відновлення життя нічого – "навіть металевого листа, щоб зробити дах", не кажучи вже про техніку для очищення від бруду та розбору завалів.

Це не міграція, а втеча. Ці люди втратили все, навіть свою надію,

– сказав NYT Cезар Рамос з Меннонітської Комісії соціальних дій, яка надає допомогу постраждалим від штормів.

Дітям нічого їсти, вся надія на контрабандистів

Утім, президент Байден не бачить в ситуації чогось особливого.

"У зимові місяці завжди більше людей йде до кордону", – сказав він у березні. Мовляв, таке трапляється щороку.

Більшість людей прибуває з Гондурасу та Гватемали – двох держав, що постраждали чи не найбільше.

"COVID-19, два урагани й от маємо потенціал ще більшого сплеску. Це вибухонебезпечно", – застеріг Ендрю Стелі, президент Інституту міграційної політики.

Навіть попередження від лідера Америки не зупиняє жителів регіонів Хамелекон та Сан-Педро-Сула (економічна столиця Гондурасу).

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Вони уражені обома ураганами, контролюються бандами, мости знищені, почався голод, тисячі людей – внутрішньо переміщені.

Я ніколи не хотіла їхати, але одного разу ви доходите до точки, коли вам нічого дати їм їсти,

– сказала Ана Ернандес, обіймаючи 11-річного сина.



Навіть в сусідніх країнах на них чекає хіба що поліція та армія / Фото Business LIVE

Тож автобуси їздять постійно. Перша зупинка – Гватемала. Але тамтешня поліція відома своїми жорсткими діями: побиттям і використанням сльозогінного газу. На кордоні з Мексикою починаються джунглі й стрибки з одного транспортного засобу в інший, пише The Guardian.

Тут або ти платиш, щоб пройти, або тебе грабують ті ж солдати біля Паленке – місця давніх руїн майя. Або й викрадають заради викупу, кооперуючись з картелями. Але тепер постала нова загроза – військові. Як обійти їх, мігранти кажуть, що поки не придумали.

Це картель. Вони діють у змові з контрабандистами, з таксистами, з водіями автобусів. Ця мережа наживається на іммігрантах,

– сказав отець Габріель Романо, директор притулку La72 на кордоні Мексики та Гватемали.

Посадовці Ради Нацбезпеки кажуть: США планує виділити 11 мільйонів доларів допомоги. Однак це доволі мало, зважаючи на масштаби руйнувань. Раніше Трамп затвердив виділення 61 мільйона доларів. Особливо у порівнянні з протидією урагану "Мітч" у 1990 році, коли Клінтон виділив регіону майже 1 мільярд доларів США.

Це може в короткостроковій перспективі зменшити голод та безпритульність. Але чи зупинить міграцію? Багато хто сумнівається. Бо її причини – глибше, у корумпованих політиках та елітах, що забирають всі гроші та підривають спроби змінити економіку. Байден швидко рухається, щоб скасувати багато міграційних політик, чим вже користуються контрабандисти. Вони мають гроші, зв'язки з владою та інфраструктуру.

Торговці людьми обіцяють знайти інші шляхи на Північ та обіцяють доброзичливість з боку нової адміністрації. Зараз, мовляв, все змінилося. Якщо вас ловлять, то відправляють лише до Мексики, а не до рідної держави, як було за Трампа. Деякі з часу інавгурації Байдена вже провели незаконно до США близько 75 людей. Більш суворі заходи ніколи повністю не спиняли міграцію, лише змушували людей шукати віддалені та ризиковані шляхи, ризикуючи життям.



США роблять все, щоб зупинити міграційні потоки / Фото Merco Press

У відповідь на це Мексика, США, Гондурас та Гватемала погодилися посилити безпеку для зупинки караванів. Мексика надасть 10 тисяч солдатів, Гондурас – 7 тисяч, а Гватемала –1,5 тисячі. Останні зведуть ще 12 КПП на шляху. Все це, за словами Білого Дому, "щоб зробити перетин кордону складнішим". Це практика передачі "брудної роботи на аутсорс", кажуть профільні аналітики й вона досі діє.

Місцеві чекають нового каравану, але вже не з надією, а з відчаєм. Вони знову стали розмінною монетою в двосторонніх відносинах Вашингтону та Мехіко.