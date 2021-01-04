Латинська й особливо Південна Америка все ще дуже важливі для США. І у президента Джо Байдена буде шанс довести це на новій посаді. До того ж, він вже має потрібний регіональний досвід.

Джо Байдену доведеться виправляти помилки, що їх наробив Дональд Трамп за чотири роки при владі. Одна з них – нехтування інтересами Латинської Америки. Через чотири роки з'явився історичний шанс це зробити. Про політику Байдена південь від США – у матеріалі 24 каналу.

Регіон тоді і зараз

Джо Байден – не новачок у латиноамериканській політиці / Фото The Atlantic

За вісім років в якості віце-президента Барака Обами Джо Байден служив його головним емісаром до Латинської Америки та Карибів. Він здійснив щонайменше 16 поїздок до регіону і вмовив Конгрес США прийняти історичний пакет допомоги на 750 млн доларів.

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Остання – у грудні 2016 року, щоб привітати тодішнього президента Хуана Мануеля Сантоса із досягненням мирної угоди з комуністичним угрупованням ФАРК (Революційні Збройні Сили Колумбії – 24). Тоді у Картахені, Байден був оптимістичний щодо майбутнього регіону, пише видання Foreign Affairs.

Порозуміння (як виявилося, тимчасове) з Кубою закінчило офіційно Холодну війну в Америці та вибило баланс з-під ніг застарілого кубинського режиму. Навіть у Центральній Америці, джерелі міграції з 2014 року, Байден зумів погодити стратегію боротьби з бідністю, агресією та провальними інституціями – всім, що змушувало людей тікати.

Але вже тоді були ознаки шторму на горизонті: економіки Латинської Америки стагнували. Вдоволення демократію зменшувалося: Мексика, Гватемала, Сальвадор, Колумбія, Болівія вважаються лише "частково демократичними". Навіть історична домовленість з ФАРК викликала поляризацію. Відновився та посилився наркотрафік на пару з потужними корупційними скандалами.

Трамп піде, але його послідовники в регіоні поки що залишаться / Колаж The Brazilian Report

Обрання Дональда Трампа означало нові виклики та проблеми й тепер політично стало можливе майже все. На хвилі його перемоги в Бразилії та Мексиці виграли популісти-націоналісти Жаїр Болсонару та Андрес Мануель Лопес Обрадор. 2019 рік приніс потужні протести навіть у до того стабільних Чилі, а потім вдарила пандемія.

Коронавірус наніс серйозний удар по країнам. Зараз регіон на шляху до ще глибшого скорочення економіки, ніж будь-де за межами єврозони. Збільшуються безробіття та голод.

Двадцять років боротьби з бідністю можуть бути втрачені. А після пандемії можуть прийти народний гнів, політичний хаос та зменшення демократії (за даними Latinobarometro, менше половини місцевих вважає демократією найкращою формою правління).

Регіон політично розділений, втягнутий у боротьбу один з одним, сконцентрований на своєму внутрішньому світі та на кризі раз у століття. В Бразилії нові кандидати в президенти вже вивчають стратегію Байдена, щоб скинути "свого Трампа".

Тим часом, Білий Дім саджав дітей у клітки, розділяв їх з родинами, повертав у табори на півночі Мексики, затримував у США більше мігрантів ніж раніше. Для Центральної Америки допомогу скоротили, одночасно змушуючи країни регіону приймати біженців назад (навіть розуміючи, що їм там не буде безпечно – 24). Згідно документів суду, батьків 545 дітей не можуть знайти і досі.

Чиновники дивилися у іншу сторону, коли там коїлися хабарі та порушення прав людини, поки автократи (Болсонару, Обрадор, Букеле та інші – 24) посилювали владу. Інші зрозуміли, що дані раніше обіцянки можна не виконувати. Гватемала, яка створила міжнародну експертну групу з протидії хабарництву, закрила її у 2018 без міжнародної реакції.

Байден та Латинська Америка: час для нових контактів

Байден зайде до Овального Офісу з найкращим знанням регіону ніж будь-хто з його попередників. Але зіткнеться не лише з описаними вище труднощами, але й з наслідками правління Дональда Трампа. Він приділяв країнам на південь від США спорадичну, зневажливу та основану на виборчій політиці увагу. Тож багато хто сприйняв виграш демократів як полегшення.

Адміністрація Байдена має "очікувати неочікуваного": зростання міграції, стихійних лих (як два урагани 4-5 категорії, які впали на країни Центральної Америки у 2020 році – 24), конституційних криз. Одночасно, можна створити нове бачення Південної Півкулі, яке підносить та визнає стратегічну важливість Лат.Америки та Карибів. Якщо вийде перезаснувати багатопартійну систему, це буде успіхом.

Головні противники Втім, не всі будуть раді приходу нового президента у США. Деякі уряди оцінили невтручання Трампа у питання екології та верховенства права. Бразилія та Мексика очікувано тягнули з визнанням Байдена – вони багато чим завдячують Трампу.

Байден же буде просувати поширення демократії, захист від зміни клімату (він назвав цю загрозу "екзистенційною" і пригрозив Бразилії санкціями), нетерпимість до корупції. Багато з лідерів регіону таку повістку дня не підтримують. Тож доведеться домовлятися з найбільш одіозними місцевими диктаторами.

З найвідоміших обіцянок – інвестувати 4 млрд доларів США, щоб побороти основні причини міграції. Але поки що треба зробити все, щоб не допустити перевантаження митної системи країни.

Венесуела стане одним з головних викликів для Байдена у Південній Америці / Фото CFR

Інша велика криза досі тліє у Венесуелі. Безвідповідальне правління Ніколаса Мадуро призвело до інфляції, бідності, голоду, ізоляції та санкцій. В країні панує надзвичайна гуманітарна ситуація, яка призвела до найбільшого в Латинській Америці потоку біженців. Після початку пандемії ще 40 млн людей у регіоні потрапили у злидні.

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Трамп називав Мадуро диктатором, але погроза застосувати силу та економічне придушення не призвели до зміни влади в Каракасі. Також провалилася ідея Джона Болтона про "Трійку тиранії", де треба змінити режим: Куба, Нікарагуа та Венесуела. Команда Байдена заявила, що знову буде шукати спільну мову з Гаваною та дещо, введене Трампом, скасує. Але у його кампанії це не було відображено (через це, можливо, демократи програли Флориду, де живе багато кубинців – 24).

Байдену буде потрібна стратегія-мікс з підходу Трампа, санкцій та ефективної дипломатії у координації з місцевими союзниками та партнерами. США потрібно довгострокове бачення, щоб відновити своє лідерство. Кіберзахист, незаконна риболовля, незаконна вирубка лісів, кліматичні біженці – все може стати основою для співпраці. Восени 2021 року гарний шанс покращити відносини буде на Самміті Америк в США.

Опитування поки позитивні: 3 з 4 американців цінять імміграцію та торгівлю. Розширення ланцюжків поставок та розвиток сусідніх економік – на краще і для американських компаній, пише Bloomberg.

Труднощі все ще попереду

Перша геополітична проблема, з якою зіткнеться Байден у Латинській Америці – зростання ролі Китаю. Ще Трамп вказував на це і закликав не вести жодних справ з Китаєм. Але повідомлення не досягло своєї мети. Пекін продовжує контролювати значні дільниці багатого на ресурси регіону, пише Reuters. Вихід з ТТП (Транстихоокеанське партнерство – 24) створило вакуум, який Китай і заповнив.

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Китай – головний економічний партнер для Бразилії, Чилі, Перу, Уругваю та інших країн, так склалося з 2018 року. Вже через 12 місяців, оборот з державами на Південь від Мексики склав 223 млрд доларів США ( на противагу 198 млрд американського обороту). А якщо включити у рівняння й Мексику, відставання стане ще більш відчутним.

Найбільші любителі Китаю В Аргентині Китай серйозне випередження США у питанні торгівлі. В уряді просто пояснили секрет успіху: Пекін цікавиться Аргентиною значно більше ніж Сполучені Штати. Результат – китайська вакцина, маски, ШВЛ та інші потрібності для боротьби з COVID-19. Паралельно – розширений валютний обмін, космічна співпраця і навіть – курси китайських військових досліджень в аргентинських коледжах. Буенос-Айрес може приєднатися до головного проекту Сі Цзіньпіна – "Один пояс один шлях".

Штати залишилися далеко позаду щодо впливу на Південну Америку. Китайці копають мідь в Андах, вирощують зерно в Аргентині та м'ясо у Бразилії, видають кредити під низькі проценти, займаються інвестиціями.

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На китайські гроші будують шосе, ферми, енергетичні проекти, порти та залізницю. Мільярди від КНР врятували багато бідних країн-боржників, тож замінити Китай буде складно. Пандемія COVID-19 лише посилила потребу. Еквадор, наприклад, отримав позику у 2,4 млрд доларів від приватного China Exim Bank і таких прикладів буде більше.

Розгортання американських ініціатив багато хто назвав "занадто мало, занадто пізно". До того ж, майже неможливо для нової команди демократів почати там, де закінчив Обама.