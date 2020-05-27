Коронавірус у Перу: пекло одного з епіцентрів пандемії

Країна інків та горних вершин нібито зробила все вірно, але все одно отримала дуже серйозний спалах коронавірусу. Ми дізналися, чому Латинська Америка викликає тривогу.

Перу та пандемія: як все сталося

"Перу, чини супротив" – напис на масці перуанця / Фото San Diego Union-Tribune

Перуанці одні з перших в Латинській Америці запровадили жорсткі карантинні заходи на своїй території за наказом президента країни Мартіна Візкарри. Населенню сказали залишатися вдома, кордони закрили, ввели карантин та комендатську годину.

Поліція та армія були покликані на виконання цих рішень (4000 при цьому заразилися, 82 полісмена – померли – 24). Перу повністю виконувала приписи ВООЗ та провела 600 тисяч тестів на вірус. В країні живе 32 млн людей.

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Коронавірусна катастрофа Республіка все одно отримала 123 тисячі хворих на коронавірус! З них 3600 – летальні, задіяні 85% лікарняних ліжок та майже всі вентилятори легень. За день досі фіксується 4000 нових хворих. Лікарі відкрито кажуть, що ситуація з COVID-19 перевищує можливості десятиліттями недофінансованої медичної системи Перу. В цій країні – один з найнижчих в регіоні рівнів державних інвестицій в освіту та медицину.

Особливо погано все на північному узбережжі країни, біля кордону з Бразилією та на Амазонці. Епіцентром стала "столиця джунглів", як ще називають місто Ікітос, звідки хвороба пішла на схід. У Перу коронавірус називають "найгіршою кризою з 1492 року", коли конкістадори принесли кір та віспу.

Президент Перу Мартін Візкарра / Фото Yahoo!

Гірше ситуація тільки в кризовій Бразилії, де президент не визнає пандемію. Цифри більші за Китай та трохи менші ніж в Індії. Реальні ж цифри, скоріш за все, ще більші, бо багато смертельних випадків не відображені у статистиці.

То чому так сталося?

Тут ми знову повертаємось до карантину та бідності. Незаможні перуанці були змушені його порушувати, щоб годувати родини, працювати, знімати кошти. А це сприяло поширенню вірусу в країні.

До того ж, лише 49% домогосподарств мають холодильники (венесуельці зрозуміють), щоправда в містах цей показник зростає до 61%.

Через це, багатьом людям щоденно треба відвідувати ринки, щоб купувати свіжу їжу, складати її таким перуанцям нема де. Та й живуть 30% громадян у переповнених житлах, четверо або більше людей можуть спати у одній кімнаті. А тому, за даними AP, помирають вдома сотнями.

Ви повинні дотримуватись соціальної дистанції у суспільстві, де хтось з родини не може лишатися вдома, – визнав сумну правду доктор Ельмер Уерта у етері CNN en Español.

Через місяць після запровадження заходів карантину TV Peru, пов'язане з CNN, показало довгі черги біля супермаркету на околиці столиці Ліми. Він пояснив: якщо спалах стався при закритих кордонах, то перуанці банально не поважали закон.

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Люди у них стояли годинами. Більшість була в масках, але соціальну дистанцію утримувати було нереально. У черзі журналістам пояснили, що іншого виходу просто нема, бо інакше людям не буде що їсти. Вже тоді кількість випадків перевищила 10 тисяч.

Подібні черги утворилися і до банків, де люди планували отримувати допомогу у зв'язку з коронавірусом. Як і у Сальвадорі, видавати допомогу бідним було гарною, але погано спланованою та реалізованою ідеєю.

В Перу лише 38% дорослих мають акаунт у банку, тож більшість отримують паперові гроші особисто. Наступна схожість з Сальвадором – 72% перуанців працюють у неформальній економіці, а отже – виключені з програм соціального захисту. Їхя робота не передбачає збереження безпечної відстані.

Джунглі та ринки: як поширювався вірус

Дезинфекція на вулицях Перу / Фото Nam News Network

У місті Пукальпа, яке межує з Бразилією, лікарні просто зачинились, а ціна галону кисню підскочила в 5 разів. Місцеві вчені вважають себе кинутими центральним урядом та ігнорованими – місцевим.

"Спільноти в лісах Амазонки фактично приречені на смерть як і бідні, що їм робити?" – бідкається для The Guardian Мігель Іларіо-Маненіма, професор місцевого університету.

Особливо вірус лютує у дерев'яних поселеннях біля столиці, таких як Кантагалло. Місцеві племена, такі як Шипибо-Конібо, зазнали серйозних втрат: у 72% людей з всього лише 476 людей був коронавірус, а троє померли. До того ж, вони бояться, що уряд виселить їх з земель, які вони займають десятки років.

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Як і в Індії, мільйони людей пішли пішки з великих міст до своїх сіл. Вони втратили роботу та не могли оплачувати квартиру. Уряд Перу виділив гроші – 26 млрд доларів США або 12% ВВП – але до половини самозайнятих перуанців виплати не дійшли.

У Лімі вірус передавався через 1200 ринків (це місто – гастрономічна столиця Південної Америки – 24). Більшість продавців були безсимптомними, але вони заражали інших. Після вибіркових перевірок їх відправляли на самоізоляцію.

На гуртовому ринку хворіли 79% торговців та володарів кіосків. Президент сказав, що хворих замінять, але ринки мають працювати, бо інакше, як згадувалося вище – голод.

Солдати та поліція будуть міряти температуру всіх, хто знаходиться на ринках, включаючи клієнтів. Найбільший з них – Санта-Аніта, де працюють близько 30 тисяч торговців і продається до 8 тисяч тон їжі щодня.

"Ми дуже пишаємось нашими традиціями, способом приготування страв та свіжістю продуктів. Але ми забули, що мета була не лише мінімізувати поїздки, але й зберегти соціальну дистанцію", – визнав Х'юго Копо, аналітик-перуанець з центру розвитку Grade. Його колега по Grade Едуардо Зегарра додає: "через ринки карантин працював не так як треба, бо саме звідти йшли вектори зараження".

Експерти називають цифри "бомбою" та давно закликають уряд зачинити місця продажу та оголосити "надзвичайну медичнук ситуацію". Вони бояться другої хвилі, бо невідомо, скільки ці працівники заразили загалом ( з відслідковуванням контактних осіб в Латинській Америці все доволі погано – 24 канал).

Що може бути далі

Президент Мартін Візкарра вже продовжив карантин та надзвичайний стан до 30-го червня. І це вже п'ятий раз, коли заходи продовжуються, але тепер деяким бізнесам дозволять відчинитись. Наприклад, зможуть працювати салони краси, доставка їжі та стоматологія.

Перу покращувала свої правила, які не змогли стримати першу хвилю пандемії. У Перу затримали ще більше людей ніж в Сальвадорі за недотримання каратину – 3000 проти 2424 і це лише за кілька днів.

Далі – виконання протоколів охорони здоров'я на багатостраждальних ринках. Візкарра особливо відзначив, що люди мають "змінити соціальну поведінку, яка завдала так багато шкоди".

Така поведінка як зараз, зазначив лідер країни, "егоїстична, індивідуалістична. "Це ігнорування того, що коїться навколо нас та особливо того, що спричинило це все. Не лише в Перу, але й по всьому світу", – вважає він.