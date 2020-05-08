Вірус придумали ЗМІ: заяви президента Бразилії та криза

В Бразилії серйозно зростає число хворих на коронавірус. Тим часом, президент Болсонару, який відкидав епідемію, опинився посеред гучних скандалів.

Яка ситуація в Бразилії з коронавірусом?

Президент Болсонару та вже колишній міністр охорони здоров'я / Фото The Hindu

Відносно середня, хоча стрімко розвивається. Хворих, за даними Wordlometers, вже більше 132 тисяч. Так, зростання відбувалося швидше, ніж в США та Британії.

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Втім, приблизно половина з них (51 тисяча) вже одужали, померло більше 9 тисяч людей. У 58 тисяч з тих, хто ще хворіє на коронавірус, захворювання протікає у легкій чи помірній формі, 8318 потребують абмулаторного лікування через важкий перебіг недуги. 24 канал розібрався, щоб відбувається в країні.

Коли хворих було ще 5 тисяч, Болсонару відповів так: "Нажаль. Що ви хочете, щоб я з цим зробив? Я не вмію творити дива". Втім, лікарні переповнені, а ритуальні служби мають працювати на межі можливостей. Медичний держсекретар Ріо назвав криву захворювання "некерованою". Є повідомлення про приготування братських могил та нестачу трун. Карантину практично немає, кордони залишаються відкритими.

Президент Жаїр Болсонару від початку активно занижував небезпеку COVID-19, називаючи вірус "невеликими грипом". Його прихильники збиралися біля палацу президента, закликаючи зняти карантин і відновити військове правління Бразилією. Болсонару через трансляцію у Facebook запевняв, що з ним – народ та військові сили (це пізніше спростували в Міноборони). Ще він казав, що вірус придумали ЗМІ.

Болсонару можна легко побачити серед людей без маски / Фото The Conversation

Армія заявила, що вона на стороні демократії, розділення влади та конституції. В Бразилії шириться заклик влаштувати Болсонару імпічмент через його погану реакцію на епідемію коронавірусу та недостатнє протистояння пандемії. Сам Болсонару, який спілкується з людьми без маски, вважає: економічні втрати через вірус будуть страшнішими ніж сам вірус (і це правда).

Аналітики кажуть, що в нього є альянси в парламенті та підтримка частини народу, тож "звільнення" йому поки не загрожує. Але це може змінитися, якщо він продовжить "кидати виклик коронавірусу". В Конгресі, потенційні союзники Болсонару вимагають для себе високих посад у обмін на захист президента.

Тьяго де Араго з консалтингової фірми Arko Advice, пояснює для Al-Jazeera: "Як вірус стає більш серйозним, так Болсонару – слабшим". Згідно опитування Datafolha, 38% бразильців не схвалюють дії влади, а 33% – навпаки, задоволені. Так, "Болсонару втратив багато союзників, а натомість отримав багато ворогів", – додає Джессіка Річ з Університету Маркетт. Він стає все більш і більш ізольованим політиком.

Багато хто називає Болсонару "бразильским Трампом" і вони дійсно схожі. Як і Трамп, Болсонару казав прихильникам ігнорувати карантин, які ввели губернатори штатів, виходити на вулицю, йти на роботу або на величезні збори. До речі, більша частина делегації бразильского лідера, яка була з ним на флоридському курорті Трампа Мар-а-Лаго, захворіли на вірус. Та навіть це не змусило його змінити поведінку.

Все це призвело до серйозного урядового конфлікту і в цілому загрожує безпеці країни у довгостроковій перспективі.

Політична криза в Бразилії. Що відбувається?

Відставка міністра юстиції Серхіо Моро запустила політичну кризу / Фото The Star

16 квітня Болсонару звільнив з посади міністра охорони здоров'я Бразилії Луїса Енріке Мандетту бо він відмовлявся занижувати загрозу коронавірусу, рекомендував носити маски та тримати соціальну дистанцію.

Очікується, що разом з Мандеттою підуть й інші чиновники медичного міністерства у той самий час, коли в країні розвивається дуже серйозний спалах хвороби. На початку квітня, рейтинг Мандетти був 82% що, звичайно, створювало загрозу для Болсонару.

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Мандетта – лікар та один з найбільш виважених та розумних голосів в уряді Бразилії. Принаймні, він не критикував науку та здоровий глузд, як інші. Це виявилося його головною помилкою.

Бразилія – єдина країна, де міністр охорони здоров'я постраждав, бо вирішив боротися з коронавірусом, – написав політик та активіст Гільермо Булос.

Незгода всередині уряду Мандетта попереджав чиновників, що їх плани надзвичайних ситуацій застарілі, а лікарні можуть впасти під натиском тисяч хворих. Він наполягав на закритті бізнесу та на тому, що хлохорін не можна використовувати як ліки без достатніх тестів. І те й інше йшло у розріз з поглядами президента. Нарциссизм Болсонару не дає змоги йому хвалити когось крім себе і він не терпить альтернативних поглядів на ситуацію. Як і Трамп, бажає правити авторитарно.

От саме останнє і призвело до продовження конфлікту. 24 квітня у відставку пішов міністр юстиції Бразилії Серхіо Моро. Тут причина вже була інша: він звинуватив президента у впливі на розслідування поліції, коли той звільнив головного полісмена країни. Потенційно, деякі справи можуть зачепити родину президента в Ріо-де-Жанейро (там Болсонару починав свою кар'єру).

Болсонару ж хотів бачити там свою людину, "на яку можна впливати, якій можна прямо зателефонувати, через яку можна отримувати дані розвідки, – розповів Моро на прес-конференції.

Моро звільнився через розчарування. До цього він багато років був суддею. Серед іншого, він мав справу з розслідуванням "Автомийка" – одним з найбільших антикорупційних в історії країни (у художній формі, його деталі можна подивитися у серіалі "Механізм" – 24). Процес завершився арештом колишнього лідера Бразилії Лулу да Сільви.

Відставка Моро дала "зелене світло" для початку розслідування проти президента. Таке рішення ухвалив Верховний Суд після звернення Генпрокурора. Від 28-го квітня у поліції було 60 днів, щоб зібрати докази. Це найбільш кризовий момент для президента Бразилії за два роки його керування найбільшою державою Південної Америки.

"Коли ви бачите як така людина, як Моро покидає уряд, то розумієте – там щось жахливо неправильно", – сказав South China Morning Post Драго Кос, керівник робочої групи по хабарям в OECD (Організація Економічної Співпраці та Розвитку). До цієї організації, до речі, Бразилія бажає приєднатися. Щоправда, тепер зробити це буде набагато складніше.

А Серхіо Моро тепер один з найочікуваніших кандидатів на виборах президента у 2022 році, скоріш за все проти Болсонару, який буде балотуватися на другитй термін.

А як там з економікою?

Економіку Бразилії очікує серйозний спад / Фото CNN Money

Як ми вже писали в огляді впливу коронавірусу на країни регіону, 29 млрд доларів було виділено на подолання наслідків коронавірусу в Бразилії. Пакет дорівнює 2,03% усього ВВП Бразилії.

Світовий Банк очікує, що економіка Бразилії скоротиться на цілих 5%. За словами установи, це відбудеться через три великих шоки: падіння світового попиту, низькі ціни на нафту та послаблення економіки через місцеві заходи зі стримування коронавірусу.

"Ці шоки знизять приватне споживання та можуть позначитись на робочій продуктивності. Очікується зростання безробіття. Може виникнути значне скорочення інвестицій через глобальне та місцеве зниження попиту", –прокоментував World Bank прогноз для Бразилії. Країна вже "спалила" 15 млрд доларів США на підтримку нацвалюти щодо долара. Втім, реал продовжує "пробивати дно" на рекордному рівні.

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За даними World Bank, найбільше падіння економіки в цій країні було зафіксовано у 1981 році і становило 4,4%. Тепер же, ризики подальшого економічного падіння залишаються "значними".

І не без причини. Наприклад, Societe Generale – фінансовий конгломерат з Франції, пророкує взагалі 7,4% падіння та борг у 100% ВВП у 2022. Індустріальне виробництво впало на 9,1% в березні. Кредитний рейтинг вже був понижений агенством Fitch зі стабільного до негативного.

Міністр економіки Бразилії Пауло Гуедеш впевнений, що експорт до Китаю зможе покрити втрати від коронавірусу. Він вважає, що реалістичний відсоток падіння економіки – 6% або й 4% зі зростанням продажів до Піднебесної на 25%. А от до Аргентини та США експорт впав аж на 30%, повідомив міністр. Основний продукт експорту – агробізнес.

Прокляття життя з економікою, яка виключена зі світових ланцюгів поставок стало тепер нашим спасінням, – визнав Гуедеш.

Але той самий міністр Гуедеш у останньому спілкуванні з пресою видав, що через місяць Бразилію може чекати нестача їжі через повну зупинку виробництва. Субсидій для бідних верств населення теж залишилося не так багато. Великий бізнес в країні приєднався до уряду та президента у протесті проти карантинних заходів.

Чим відомий Болсонару: 5 контраверсійних цитат президента

Болсонару не раз ловили на відкрито скандальних фразах та поглядах / Фото Fox News

Болсонару – ультраправий, консервативний та націоналістичний політик, який приходив до влади, обіцяючи навести лад в "політичному болоті", перемогти корупцію. Це був різкий розворот від колишньої лівої влади, яка закінчувала свої дні за гратами та в судах.

Тож, колишній військовий офіцер Болслонару виграв вибори. Але критики відзначали, що він симпатизує колишній військовій диктатурі (1964-1985 рр.)а його погляди на жінок, права людини та расу викликають занепокоєння.

Коли імпічмент оголошували іншій експрезидентці Ділмі Русеф, Болсонару згадав очільника хунти, який чинив тортури над політичними арештантами. Ділма сама пережила ці тортури. Син Болсонару Едуарду зайняв таку саму позицію (ба більше, виступив за повернення смертної кари).

Свій шлях Болсонару починав у військових академіях. Першу впізнаваність отримав у 1986 році, коли в розмові з журналом "Veja" розкритикував низькі зарплати військових. За це отримав 15 діб гауптвахти. Втім, вже через 2 роки був обраний у міську раду Ріо. Потім 7 разів був депутатом парламенту Бразилії. Змінив багато різних партій, з 2018 року – в "Соціально-ліберальній". Тоді ж став кандидатом у президенти країни.

6 вересня 2018 року на Болсонару скоїли замах – поранили ножем в живіт. Його було прооперовано, навіть з лікарні він продовжував керувати кампанією.

У Болсонару все ще багато прихильників в Бразилії / Фото NPR

7 жовтня вийшов у другий тур виборів, де переміг з результатом у 55,13% і став президентом Бразилії. Болсонару є критиком сучасної демократії (не дивно, виходячи з викладеного вище). Виступає за ліберальну економіку, проти земельної реформи (він активно освоює ліси Амазонії для фермерства та видобування нафти), секуляризму та легалізації наркотиків. Своїми ідеалами називає Трампа та перуанського лідера Фуміхорі (який розігнав парламент, але був пізніше засуджений).

Нижче наведемо 5 найбільш скандальних висловлювань Болсонару:

Про жінок: "Я не став би насилувати вас, ви цього не заслуговуєте". У відповідь депутатці Марії де Росаріу в 2014 році. За це довелося сплатити штраф за моральну шкоду.

Про дітей: "У мене п'ятеро дітей, але з п'ятим стався момент слабкості і вийшла дівчинка" (2017).

Про тюрми: "Я за тортури. Ви це знаєте, народ це знає" (1999) і "Тюрми в Бразилії –чудові місця. Там люди платять за свої гріхи, а не живуть як в спа-салоні. Ті, хто насилує, вбиває та викрадає там страждають, а не відпочивають" (2014).

Про ЛГБТ :"Я був не здатний любити сина нетрадиційної сексуальної орієнтації, краще б він тоді загинув" (2011).

Про диктатуру: "Вибори нічого не змінять в цій країні. Лише коли почнеться громадянська війна та ми вб'ємо 30 тисяч людей. Те, що не зробив військовий режим. Якщо помирають невинні, це нормально. На кожній війні люди помирають" (1999).