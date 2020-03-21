Економіка та коронавірус: як живе Південна Америка

В Південній Америці теж багато випадків коронавірусу (в кожній країні та території континенту). Економічний стан погіршувався ще до спалаху пандемії, а що чекатиме країни після, дізнавався сайт 24 каналу.

Економіка Південної Америки до коронавірусу та після

Колаж про падіння економіки та Чилі/ photo: Dreamstime.com

Більш тепла Південна Америка трималася довше, ніж Північна – там перший випадок зафіксували 26-го лютого в Бразилії у мандрівника з Італії. Наразі, випадків вже більше тисячі, але померло з них лише шестеро. Це якщо не враховувати статистику з регіону Карибського басейну та Центральної Америки. І хоча відносна віддаленість від Китаю та Європи дещо полегшило пандемію в Латинській Америці, економічні проблеми все ще суттєві.

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І почались вони задовго до появи смертельної уханської хвороби. А Китай – це другий торговельний партнер для Лат.Америки з оборотом у 308 млрд доларів США у 2018 році! В Китай відправляються 10% вироблених товарів.

Падіння цін на нафту створило проблему відразу для декількох країн, особливо для Венесуели, Колумбії та Еквадора (ця нафтова трійка сильно залежить від її продажу). Менше постраждали Аргентина та Бразилія. Континент виробляє багато сировини, наприклад, сталі, міді. Призупинення виробництва, а з ним і експорту до Китаю, може вплинути на майже всі держави, але по-різному.

Ще до пандемії, економічне зростання в Колумбії знизилось з 2,8% до 2,5%, в Перу – з 4% до 3,3%. Одночасно максимально зростає американський долар, знецінюючи місцеві валюти, знижуючи прибутки від продажу та роблячи населення більш бідним. Коронавірус майже зупинив туризм.

Не дивно, що в минулому році майже по всім країнам прокотилися акції протесту проти економічної нерівності. Така ситуація може значно ускладнити соціальні інвестиції для урядів Південної Америки. Й так існуючий розрив між багатими та бідними буде ставати усе глибшим. А що ж буде з коронавірусом? Деякі відповіді вже є.

Наприклад, Еквадор – лідер з вирощування фруктів – спостерігає, як у світі різко знижується попит на цей експортний товар. Ціни впали до історичних мінімумів, зібраний врожай фактично мало кому потрібен. Колумбія відома своєю індустрією квітів (може навіть більше ніж нафтою), але й вона під загрозою.

Лосось та фрукти з Чилі та яловичина з Аргентини теж вже постраждали – стояли у китайських портах через карантин та падали в ціні. Експорт яловичини впав на 32,8% по відношенню до середнього показника на 4-ий квартал 2019 року. Тож кораблі з рибою переорієнтували на Бразилію та США замість КНР. Мексика переживає через ланцюги поставок для своїх промислових заводів.

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Втім Чилі, Перу та Мексиці, чия економіка більшою мірою орієнтована на експорт, буде складніше всього пережити кризу. Аргентині та Бразилії, чия економіка більш закрита, буде трохи легше. Окремо стоїть давно абсолютно кризова Венесуела. Про дві найбільші економіки континенту поговоримо нижче більш детально.

Аргентина: слабка економіка і тінь коронавірусу

Аргепнтина як економіка колапсу/ photo: Free World Economic Report

Проблемна економіка великої країни Наразі, вважають аналітики, в країни доволі мало шансів покращити своє економічне становище через зниження рівня експорту та споживання. За планом, економіка мала зменшитись на 1,5% від ВВП, але коронавірус може легко докинути 0,3-0,5%. Курс песо к долару США впав на 40%, в резервах вже на 20 млрд доларів США менше, ВВП впав сильніше, ніж будь-хто очікував. FT дізнався, що на чорному ринку курс песо до долара США на 15% нижче, ніж офіційний (який у свою чергу втратив довіру інвесторів).

Отже, загальне скорочення можна очікувати у рамках 2%. Аргентина, фактично – єдина країна регіону, де економіка падає, а не просто уповільнюється її зростання. Якщо ми не враховуємо Венесуелу, звісно що. Навіть в другій по бідності в Південній Америці Болівії очікується зростання на 3,9% в 2020 році!

Стабільна інфляція складає дуже високі 196%, з 61-го очільника ЦБ лиш один! пропрацював повний термін. Інфляція зросла ще за влади Хуана Домінго Перона та його протекціонізму, який зробив аргентинські компанії неефективними.

Вмикаючи станок для друкування грошей або ж займаючи долари за кордоном, Буенос-Айрес лише поглиблює власні проблеми. Оскільки на експорт йде продукція тваринництва та сільського господарства, Аргентина має мало твердої валюти та не може повертати кредити.

Країна нещодавно пережила дві рецесії, досі страждає від валютної волатильності та намагається реструктурувати борг, який складає майже 90% ВВП. Економісти та політологи в Аргентині наразі очікують, що його просто спишуть. Втім, МВФ поки що проти такого сценарію, сказала директор-розпорядник Кристаліна Георгієва.

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Звичайно, у такому разі країні загрожує дефолт. За всю історію незалежності (з 1816 р.) він буде дев’ятим. Останній був у 2001 році. Пам’ятаючи уроки того часу, коли уряд перетворив доларові заощадження на песо та повернув у вигляді облігацій, тепер аргентинці в основному забирають американську валюту з рахунків.

З боргом такі проблеми, що МВФ офіційно визнав його "непідйомним". Взагалі, за останні 60 років, країна 30 разів потребувала зовнішньої допомоги. Гроші надавалися, але Аргентина часто порушувала умови кредиторів.

Альберто Фернандес та Крістіна Кіршнер / photo: timesofisrael

Розбиратися з ситуацією доведеться обраному у 2019 році Альберто Фернандесу – пероністу, ексголові уряду, союзнику колишньої президентки Крістіни Фернандес де Кіршнер (яка тепер віце-президентка). В місцевому бізнесі побоюються, що це повернулися популісти. Деякі кроки Перона повертаються – збільшення субсидій, пенсій, зарплати. Все, щоб стимулювати економіку.

Профіциту бюджету, щоб трохи скоротити заборгованість, не можна досягти ніяк. Маріо Гузман поінформував Конгрес, що досягти стабільного бюджету можна буде лише у 2023 році! Тим часом, вже видно головний ефект від коронавіруса для Аргентини – зниження ціни та зменшення експорту сільськогосподарських товарів – бобових та м’яса. Про це повідомила консалтингова фірма Abeceb.

У цифрах це падіння на 5% до 3,4 млрд доларів США. Причому продаж сої та кукурудзи критично важливий, бо наповнює доларову скарбничку країни. А це тисне на обмінний курс. Може виникнути нестача деяких товарів через затримки у міжнародної торгівлі і зростання цін на них.

Аргентина намагається розвивати нафтовий сектор і знайшла велике родовище Vaca Muerta в Патагонії. Але наразі, з ціною на нафту часто нижче 30 доларів США, незрозуміло, чи рентабельно його запускати.

Бразилія:який план боротьби, Ріо?

Країна футболу та карнавалів першою отримала випадки вірусу, тож планомірно воює зі спалахом з кінця лютого. Наразі, економіка потребує плану, за яким вплив не буде таким сильним. За даними видання Folha de S.Paulo, план вже є.

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На приборкання коронавіруса виділять 147 млрд бразильських реалів (приблизно 29 млрд доларів США). В Бразилії називають його "контратакою". Загалом, пакет дорівнює 2,03% ВВП Бразилії за 2019 рік ( весь – більше 7 трлн реалів). До зарплат передбачені бонуси, на них виділено ще більше 12 млрд реалів. Вони будуть виплачені населенню влітку. Робочі місця мають бути збережені, дедлайни виплати податків – перенесені, вважають політики.

Більша частина економічних заходів не зачепить сферу держбюджету. Включено збільшення на 3 млрд реалів бюджету програми соціального забезпечення Bolsa Familia та звільнення від податків придбання медичного обладнання для лікарень.

"Китайський дракон та Бразилія"/ photo: Columbia Economics Review

Пандемія вже призвела до того, що уряд переглянув прогноз на ВВП з 2,5% до 2,1%. А от ринкові прогнози, оприлюднені ЦБ, ще більш невтішні – 1,68% росту. Бразилія експортує до Китаю залізо та залізну руду, тож цей сектор під загрозою через коронавірус. Загалом, продаж товарів до Китаю складає 27,6% для Бразилії.

Політика правого президента країни Жаїра Болсонару погіршила економіку країни, вважають регіональні журналісти. Емоційна нестабільність президента, його близькі контакти з Трампом та дивні ініцативи відштовхують інвесторів. Триває протистояння президента та Конгресу (прямо як в США). Погані результати в 2019 році лише підкріпили цю думку. Звести до нуля бюджетний дефіцит теж не вийшло.

Курс місцевої валюти впав по відношенню до долара на 12%, сягнувши історичного мінімума – 4,5 реалів за один долар США. Витративши 15 млрд доларів з резервів, уряд не зміг покращити ситуацію. На біржі Сан-Паулу один раз ринок впав на 11,6%. Журналіст Ерік Непомуцено наголошує на проблемах з пенсійною системою, зупинці соціальних програм (незважаючи на нібито розвиток Bolsa Familia), зростанні числа людей на межі крайньої бідності.

Тож як коронавірус вплине на Бразилію, ми побачимо трохи згодом.