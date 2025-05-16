Головне управління розвідки вперше презентувало новітні морські дрони Magura, якими успішно вражають російські цілі. Характеристики та можливості цих човнів вражають, а росіяни просто шоковані від кожного "феєрверку".

І хоч з самого початку Magura V7 хотіли застосовувати як розвідники "one way ticket", зараз ці човни зазнали неймовірного прогресу у роботі.

Бійці Group 13 відверто розповіли про роботу з дронами, історію створення та власні емоції від успішних уражень – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Magura V7: які особливості та історія створення

Боєць з позивним "Тринадцятий": "Magura V7 – це абсолютно інший човен. Якщо V5 і V6 або W6P мають досить багато схожого, то цей абсолютно новий човен, новий корпус, новий двигун – абсолютно побудовано все з нуля. Саме тому і характеристики та можливості набагато вищі.

Він може бути з туреллю, він може бути ракетоносієм, він може також нести на собі інше обладнання. А ще – запас ходу набагато більший. Ним досягаються практично всі вразливі точки Росії.

Коли був створений підрозділ, у нас не було ні Magura, нічого. Ми були "голі і босі". Буквально за декілька місяців ми вже уразили першу нашу ціль "Іван Хурс". Після цього ми собі ставили за задачу будувати дрони, які будуть нищити корабельно-катерний склад у відкритому морі.

Але ми зіткнулися з проблемою десь в лютому-березні 2024 року. Корабельно-катерного складу в Чорному морі немає. Вони абсолютно всі дислокуються в портах базування. І ми зіткнулися з проблемою також іншою типу — авіація. Вона постійно, скажімо так, створювала досить суттєві проблеми для виконання наших завдань.

В певний момент ми вели декілька проєктів. Один з них – це був міноносець, інший – ракетоносець. І було ухвалене рішення націлити всі наші зусилля на ракети, оскільки в наших колег з іншого підрозділу є досить непогані успіхи з міноносцями. Приблизно через 9 – 10 місяців ми отримали перше ураження авіації. Це було 31 грудня, були гелікоптери. І потім пішли далі."

Боєць з позивним "Маестро": "З самого початку Magura V7 планували застосовувати як розвідники "one way ticket". Ми це розуміємо. Зараз доволі такий серйозний прогрес. Самі платформи, вони мультифункціональні. У них можна ставити те обладнання, яке нам необхідно для того, щоб виконувати бойові завдання.

Зараз, якщо ви подивитеся, ви побачите вже нові версії Magura. Ми адаптували системи для того, щоб можна було знищувати повітряні цілі, а також ворожу авіацію. Платформи можуть на собі мати радари для спостереження, ідентифікації ворожих цілей і турелі, які теж доволі-таки ефективні та необхідні для виконання тих чи інших завдань."

Презентація новітніх дронів: дивіться відео

Реакція росіян на удари та улюблена уражена ціль

Боєць з позивним "Тринадцятий": "Ми досить планомірно витіснили і заблокували, обмежили Чорноморський флот, починаючи з західної частини до східної. Я думаю, що зараз для нас першочергове завдання – саме авіація. Це досить буде відчутно для держави в цілому.

Реакція росіян (на ураження – 24 Канал) уся читається, хтось пише "все пропало", хтось пише про героїчний подвиг "сухогруза". Це все відстежується, тому що нам треба аналізувати інформацію з відкритих джерел також.

Є важкі цілі, є такі, до яких ми йшли довше. Однак для мене, мабуть, найзнаковіше – це "Івановєц". Там, де ще нам вдалося зафіксувати відео, як він тоне. Воно, знаєте, таке відображення в пам'яті залишило дуже сильне."

Детальніше. Ракетний катер "Івановєц" потопили уночі проти 1 лютого 2024 року. Таких катерів у росіян до цього дня було лише 3. Після удару росіяни організували пошуково-рятувальну операцію, але вона була безрезультатна. Найімовірніше, усі загинули – на борту перебувало близько 40 людей.

Унікальний досвід роботи

Боєць з позивним "Маестро": "Знаєте, в житті кожен досвід особливий. Цей досвід мені подобається, тому що є великі колосальні результати. Наша країна, наші Збройні Сили, Головне управління розвідки.

Ми досягаємо того успіху, який нам необхідний, особливо в Чорному морі. Усе для того, щоб в нас була перевага і ворог не руйнував наш спокійний сон, а також була безпека цивільних суден. Це дуже важливо, досвід колосальний, мені це подобається."

Військова з позивним "Ксена": "Кожен раз, коли в пабліках, особливо у російських, виникає якась діяльність, вони починають дуже сильно панікувати. Це кожен раз вже результат.

Я вважаю, що Magura – це, як мінімум, зброя інформаційна масового росіянського ураження. Кожен раз, коли ми проводимо аналіз, дивимося, передивляємося це відео, воно не тільки гріє, а й заспокоює.

Ми всі бачимо, як російській кораблі кошмарять Україну. Коли ми кошмаримо їх, це, я думаю, достойна відповідь, щоб цим займатися. Це наша перевага, наш досвід і наше задоволення працювати з Magura."

Страх ворога у Чорному морі

Боєць з позивним "Маестро": "Звісно, ми бачимо, ми добре аналізуємо цю ситуацію на Чорному морі. Ми бачимо, як діє ворожа авіація, як діють кораблі. Відповідно, це через наші дії. Не завжди їм вдається нас ідентифікувати, але завжди є якийсь результат після того, як вони нас помітять. І відпрацьовують певні дії з їхньої сторони."

Як вдалося знищувати гелікоптери та винищувачі

Військова з позивним "Ксена": "Ідея виникла не спонтанно, бо, звісно, морська авіація кошмарила постійно і дуже швидко нас виявляла. Ми мали дати рішучу відповідь на все це. Тоді виникла ідея якось адаптувати платформу не тільки для ведення морського бою, а також для ведення бою з повітряними цілями. Інтеграція проводилася досить довго, але, як бачите, є результат – воно працює.

На жаль, не можу поділитися майбутнім та планами. Побачите вже самі… Побачите наші результати. Сподіваюся, це скоро станеться, бо наші плани йдуть далеко – за межі Чорного моря."