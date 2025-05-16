Главное управление разведки впервые представило новейшие морские дроны Magura, которыми успешно поражают российские цели. Характеристики и возможности этих лодок поражают, а россияне просто шокированы от каждого "фейерверка".

И хотя с самого начала Magura V7 хотели применять как разведчики "one way ticket", сейчас эти лодки претерпели невероятный прогресс в работе.

Бойцы Group 13 откровенно рассказали о работе с дронами, истории создания и собственных эмоциях от успешных поражений – читайте далее в материале 24 Канала.

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Magura V7: какие особенности и история создания

Боец с позывным "Тринадцатый": "Magura V7 – это совершенно другая лодка. Если V5 и V6 или W6P имеют достаточно много похожего, то эта абсолютно новая лодка, новый корпус, новый двигатель – абсолютно построено все с нуля. Именно поэтому и характеристики и возможности намного выше.

Он может быть с турелью, он может быть ракетоносителем, он может также нести на себе другое оборудование. А еще – запас хода намного больше. Им достигаются практически все уязвимые точки России.

Когда было создано подразделение, у нас не было ни Magura, ничего. Мы были "голые и босые". Буквально через несколько месяцев мы уже поразили первую нашу цель "Иван Хурс". После этого мы себе ставили задачу строить дроны, которые будут уничтожать корабельно-катерный состав в открытом море.

Но мы столкнулись с проблемой где-то в феврале-марте 2024 года. Корабельно-катерного состава в Черном море нет. Они абсолютно все дислоцируются в портах базирования. И мы столкнулись с проблемой также другого типа – авиация. Она постоянно, скажем так, создавала достаточно существенные проблемы для выполнения наших задач.

В определенный момент мы вели несколько проектов. Один из них – это был миноносец, другой – ракетоносец. И было принято решение нацелить все наши усилия на ракеты, поскольку у наших коллег из другого подразделения есть достаточно неплохие успехи с миноносцами. Примерно через 9 – 10 месяцев мы получили первое поражение авиации. Это было 31 декабря, были вертолеты. И потом пошли дальше."

Боец с позывным "Маэстро": "С самого начала Magura V7 планировали применять как разведчики "one way ticket". Мы это понимаем. Сейчас довольно такой серьезный прогресс. Сами платформы, они мультифункциональные. В них можно ставить то оборудование, которое нам необходимо для того, чтобы выполнять боевые задачи.

Сейчас, если вы посмотрите, вы увидите уже новые версии Magura. Мы адаптировали системы для того, чтобы можно было уничтожать воздушные цели, а также вражескую авиацию. Платформы могут на себе иметь радары для наблюдения, идентификации вражеских целей и турели, которые тоже довольно-таки эффективны и необходимы для выполнения тех или иных задач."

Презентация новейших дронов: смотрите видео

Реакция россиян на удары и любимая пораженная цель

Боец с позывным "Тринадцатый": "Мы достаточно планомерно вытеснили и заблокировали, ограничили Черноморский флот, начиная с западной части до восточной. Я думаю, что сейчас для нас первоочередная задача – именно авиация. Это достаточно будет ощутимо для государства в целом.

Реакция россиян (на поражение – 24 Канал) вся читается, кто-то пишет "всё пропало", кто-то пишет о героическом подвиге "сухогруза". Это все отслеживается, потому что нам надо анализировать информацию из открытых источников также.

Есть тяжелые цели, есть такие, к которым мы шли дольше. Однако для меня, пожалуй, самое знаковое – это "Ивановец". Там, где еще нам удалось зафиксировать видео, как он тонет. Оно, знаете, такое отражение в памяти оставило очень сильное."

Подробнее. Ракетный катер "Ивановец" потопили в ночь на 1 февраля 2024 года. Таких катеров у россиян до этого дня было всего 3. После удара россияне организовали поисково-спасательную операцию, но она была безрезультатна. Вероятнее всего, все погибли – на борту находилось около 40 человек.

Уникальный опыт работы

Боец с позывным "Маэстро": "Знаете, в жизни каждый опыт особенный. Этот опыт мне нравится, потому что есть большие колоссальные результаты. Наша страна, наши Вооруженные Силы, Главное управление разведки.

Мы достигаем того успеха, который нам необходим, особенно в Черном море. Все для того, чтобы у нас было преимущество и враг не разрушал наш спокойный сон, а также была безопасность гражданских судов. Это очень важно, опыт колоссальный, мне это нравится."

Военная с позывным "Ксена": "Каждый раз, когда в пабликах, особенно в российских, возникает какая-то деятельность, они начинают очень сильно паниковать. Это каждый раз уже результат.

Я считаю, что Magura – это, как минимум, оружие информационное массового россиянского поражения. Каждый раз, когда мы проводим анализ, смотрим, пересматриваем это видео, оно не только греет, но и успокаивает.

Мы все видим, как российской корабли кошмарят Украину. Когда мы кошмарим их, это, я думаю, достойный ответ, чтобы этим заниматься. Это наше преимущество, наш опыт и наше удовольствие работать с Magura."

Страх врага в Черном море

Боец с позывным "Маэстро": "Конечно, мы видим, мы хорошо анализируем эту ситуацию на Черном море. Мы видим, как действует вражеская авиация, как действуют корабли. Соответственно, это из-за наших действий. Не всегда им удается нас идентифицировать, но всегда есть какой-то результат после того, как они нас заметят. И отрабатывают определенные действия с их стороны."

Как удалось уничтожать вертолеты и истребители

Военная с позывным "Ксена": "Идея возникла не спонтанно, потому что, конечно, морская авиация кошмарила постоянно и очень быстро нас обнаруживала. Мы должны были дать решительный ответ на все это. Тогда возникла идея как-то адаптировать платформу не только для ведения морского боя, а также для ведения боя с воздушными целями. Интеграция проводилась достаточно долго, но, как видите, есть результат – оно работает.

К сожалению, не могу поделиться будущим и планами. Увидите уже сами... Увидите наши результаты. Надеюсь, это скоро произойдет, потому что наши планы идут далеко – за пределы Черного моря."