Про це повідомив речник Військово-морський сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Окрім того, українські захисники також уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", передає 24 Канал.

До теми ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

"Іван Хурс" також пошкодили під час удару

Плетенчук повідомив, що за уточненою інформацією два великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" були ушкоджені. У ВМС наголосили, що обидва судна були на ремонті – "Ямал" окупанти саме завершили ремонтувати, а "Азов" – був на стадії ремонту".

Під час атаки зачепило й розвідувальний корабель "Іван Хурс". Як повідомив Плетенчук – уражено розвідувальне обладнання.

Що стосується "Івана Хурса", тут можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля. Фактично, зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може,

– повідомив Плетенчук.

"Костянтин Ольшанський" теж не в строю

Плетенчук додав, що корабель "Костянтин Ольшанський" також було уражено під час атаки ЗСУ. По судну завдали удару ракетою "Нептун" й наразі він не в строю.

У ВМС повідомили, що протягом 9 років окупанти розграбовували український корабель, який захопили під час анексії Криму. Однак, Чорноморський флот продовжував втрачати великі десантні кораблі, тому ворог вирішив відновити ВДК "Костянтин Ольшанський" і представити його російському суспільству як відновлений "Мінськ" чи "Оленегорський горняк".

ВДК "Ямал" отримав критичні пошкодження

Сили оборони 24 березня успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Як повідомили у розвідці, пошкодження судна "Ямал" виявилися критичними.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті

– наголосили у розвідці.

Уразити кораблі Чорноморського флоту вдалося, коли вони перебували на території 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.