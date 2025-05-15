У Києві 14 травня відбулася знакова подія для українського панування у Чорному морі – Головне управління розвідки міністерства оборони презентувало новітні моделі морських безпілотників "Магура". Серед них – дві версії Magura V7, дрона-ракетоносця, який, за словами розробників, не має аналогів у світі.
На презентації крім начальника ГУР МО Кирила Буданова та речника Андрія Юсова були й присутні представники спеціального підрозділу Group 13 – оператори "Магур". Вони поділилися результатами бойового застосування, деталями розробки та баченням майбутнього морських дронів в обороні України.
24 Канал відвідав презентацію і розповідає про нові морські дрони від ГУР.
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Презентація дронів "Магура" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
"Магура" – символ страху окупантів
"Українська інновація, що вже змінила і ще обов’язково змінить хід цієї війни", – наголосив про морські дрони речник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, станом на зараз морські дрони "Магура" знищила 21 ворожу ціль: 16 кораблів, 3 гелікоптери і 2 винищувачі, вартість лише останніх оцінюється у понад 100 мільйонів доларів.
Перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються. На пам’ять,
– додав Юсов з іронією.
Речник ГУР додав, що ім'я "Магура" має кілька значень – висока гора, богиня, – але нині це також "страх російських окупантів з’являтись у Чорному морі й над ним".
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Які характеристики Magura V7
Це морський дрон, здатний виконувати широкий спектр операцій, серед яких протиповітряні удари, патрулювання, забезпечення спостереження та радіоелектронної боротьби, знищення кораблів і повітряних цілей противника, а також участь у рятувальних операціях.
Максимальний радіус дії дрона становить до 540 морських миль, автономність – щонайменше 48 годин, або до семи діб у разі використання генератора. Його вага варіюється від 1300 кілограмів у порожньому стані до 3400 кілограмів із повним завантаженням. Корисне навантаження може сягати 650 кілограмів. За повного завантаження апарат здатен розвивати швидкість не менше 39 вузлів, а крейсерська швидкість становить 23 вузли.
Magura V7 оснащений двома дизельними двигунами потужністю по 270 кінських сил кожен. Обʼєм паливного бака – 1200 літрів. Корпус виготовлений із поліетилену або склопластику. Дрон здатен працювати на морі при хвилюванні до 5 балів на крейсерській швидкості.
У комплексі передбачено систему захисних датчиків, серед яких – відеопідсвітка для денного і нічного використання, 3D-режим виявлення цілей, а також система моніторингу акустичного середовища. Керування здійснюється дистанційно за допомогою пульта із зашифрованим каналом звʼязку або через супутниковий звʼязок.
Magura V7 – новий етап морських боїв
Представники Group 13 разом із генералом Будановим презентували головну новинку – дрон Magura V7. Це ракетоносець, здатний нести також кулеметні турелі. За словами розробників, це результат дворічної еволюції тактики та техніки.
"Група 13" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
На початку не було ні досвіду, ні інформації, ні з ким порадитися. Але ми почали з нуля і вже тоді, майже два роки тому, вразили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс",
– зазначив один із представників підрозділу.
Серед здобутків "Магур" – перше в історії знищення корабля морським дроном Magura V5, і останній прорив – знищення двох російських винищувачів.
Дрони "Магура" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал
На сьогодні ми можемо впевнено казати, що ГУР МО та Group 13 витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів базування. Вони бояться діяти у відкритому морі,
– підкреслив спікер.
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Про виклики, адаптацію і моральні принципи
На запитання журналістів прокоментували інцидент, коли українські дрони зупинились, щоби не атакувати російський суховантаж, що рятував вцілілих пілотів після збиття винищувачів.
Україна – не терорист. Ми не стріляємо по цивільним судам, особливо під іноземними прапорами,
– пояснив представник ГУР.
Також у ГУР оцінили вплив морських дронів на хід війни: "Коли "Магура" виходить у море, ми бачимо паніку у лавах ворога. Аналіз фото й відео підтверджує це. Це дрон майбутнього".
На питання про масштаб виробництва нових моделей у Group 13 відмовилися озвучити точні цифри: "Але їх достатньо, щоби тримати ворога у страху". Водночас вони підтвердили, що Росія намагається створити власні полки морських дронів, але наразі це лише анонси – реальних спроможностей у неї немає.
Цікаво! На заході Укрпошта в особі гендиректора Андрія Смілянського презентувала спеціальний випуск марки, який символізує історичну зміну у військовому протистоянні на Чорному морі.
На сьогодні ми можемо говорити про контроль на рівні 90 – 100% української акваторії. Ворог виходить лише на 20 морських миль, не контролює ситуацію – і навіть на відстані 200 – 300 кілометрів боїться бути враженим,
– заявили в ГУР.
За словами представників ГУР, іноземні партнери уважно стежать за розвитком "Магури". Поки що – радше як спостерігачі, але зацікавленість зростає: "Зараз весь світ стежить, як змінюється хід війни на Чорному морі. Зацікавленість надзвичайно велика". Проте виклики залишаються. Росія намагається адаптувати свої підрозділи, посилює захист кораблів та використовує авіацію.
Для нас у певні моменти стало проблемою використання російської авіації. Це питання ще не повністю вирішене, але ми швидко адаптуємося,
– зазначили в ГУР.
Зброя майбутнього вже тут
Українські морські дрони фактично змінили уявлення про сучасний флот, зазначив військовий експерт Михайло Самусь. За його словами, "Магура" є втіленням флоту XXI століття – мережецентричного, мобільного, гнучкого.
Це не фантастика – це вже діє. Дрони здатні самостійно виконувати завдання: патрулювання, ураження морських і повітряних цілей, удари по землі. Це – нова доктрина,
– наголосив Самусь.
На тлі спроб Росії створити власні полки морських дронів, експерт заспокоює: противник відстав і лише наздоганяє. Україна ж вже має бойовий досвід і технологічну перевагу.