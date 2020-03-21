Экономика и коронавирус: как живет Южная Америка

В Южной Америке тоже много случаев коронавируса (в каждой стране и территории континента). Экономическое положение ухудшалось еще до вспышки пандемии, а что ждет страны, узнавал сайт 24 канала.

Экономика Южной Америки до коронавируса и после



Коллаж о падении экономики и Чили/ photo: Dreamstime.com

Более теплая Южная Америка держалась дольше, чем Северная, там первый случай зафиксировали 26-го февраля в Бразилии у путешественника из Италии. Сейчас случаев уже более тысячи, но умерли из них только шестеро. Это если не учитывать статистику из региона Карибского бассейна и Центральной Америки. И хотя относительная удаленность от Китая и Европы несколько облегчила пандемию в Латинской Америке, экономические проблемы все еще существенные.

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И начались они задолго до появления смертельной уханской болезни. А Китай – это второй торговый партнер для Латинской Америки с оборотом в 308 млрд долларов США в 2018 году! В Китай отправляются 10% произведенных товаров.

Падение цен на нефть создало проблему сразу для нескольких стран, особенно для Венесуэлы, Колумбии и Эквадора (эта нефтяная тройка сильно зависит от ее продажи). Меньше пострадали Аргентина и Бразилия. Континент производит много сырья, например, сталь, медь. Приостановка производства, а с ней и экспорта в Китай, может повлиять на почти все государства, но по-разному.

Еще до пандемии, экономический рост в Колумбии снизился с 2,8% до 2,5%, в Перу – с 4% до 3,3%. Одновременно максимально растет американский доллар, обесценивая местные валюты, снижая доходы от продажи и делая население более бедным. Коронавирус почти остановил туризм.

Не удивительно, что в прошлом году почти по всем странам прокатились акции протеста против экономического неравенства. Такая ситуация может значительно усложнить социальные инвестиции для правительств Южной Америки. И так существующий разрыв между богатыми и бедными будет становиться все глубже. А что же будет с коронавирусом? Некоторые ответы уже есть.

Например, Эквадор – лидер по выращиванию фруктов – наблюдает, как в мире резко снижается спрос на этот экспортный товар. Цены упали до исторических минимумов, собранный урожай фактически мало кому нужен. Колумбия известна своей индустрией цветов (может даже больше чем нефтью), но и она под угрозой.

Лосось и фрукты из Чили и говядина из Аргентины тоже уже пострадали – стояли в китайских портах из-за карантина и падали в цене. Экспорт говядины упал на 32,8% по отношению к среднему показателю на 4-ый квартал 2019 года. Поэтому корабли с рыбой переориентировали на Бразилию и США вместо КНР. Мексика переживает из-за цепочек поставок для своих промышленных заводов.

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Впрочем Чили, Перу и Мексике, чья экономика в большей степени ориентирована на экспорт, будет сложнее всего пережить кризис. Аргентине и Бразилии, чья экономика более закрыта, будет немного легче. Отдельно стоит давно абсолютно кризисная Венесуэла. О двух крупнейших экономиках континента поговорим ниже более подробно.

Аргентина: слабая экономика и тень коронавируса



Аргепнтина как экономика коллапса/ photo: Free World Economic Report

Проблемная экономика великой страныСейчас, считают аналитики, у страны достаточно мало шансов улучшить свое экономическое положение из-за снижения уровня экспорта и потребления. По плану, экономика должна была уменьшиться на 1,5% от ВВП, но коронавирус может легко докинуть 0,3-0,5%. Курс песо к доллару США упал на 40%, в резервах уже на 20 млрд долларов США меньше, ВВП упал сильнее, чем кто-либо ожидал. FT узнал, что на черном рынке курс песо к доллару США на 15% ниже, чем официальный (который в свою очередь потерял доверие инвесторов).

Следовательно, общее сокращение можно ожидать в рамках 2%. Аргентина, фактически – единственная страна региона, где экономика падает, а не просто замедляется ее рост. Если мы не учитываем Венесуэлу, конечно. Даже во второй по бедности в Южной Америке Боливии ожидается рост на 3,9% в 2020 году!

Стабильная инфляция составляет очень высокие 196%, из 61-го главы ЦБ лишь один! проработал полный срок. Инфляция выросла еще при власти Хуана Доминго Перона и его протекционизма, который сделал аргентинские компании неэффективными.

Включая станок для печатания денег или же занимая доллары за рубежом, Буэнос-Айрес лишь усугубляет собственные проблемы. Поскольку на экспорт идет продукция животноводства и сельского хозяйства, Аргентина имеет мало твердой валюты и не может возвращать кредиты.

Страна недавно пережила две рецессии, до сих пор страдает от валютной волатильности и пытается реструктурировать долг, который составляет почти 90% ВВП. Экономисты и политологи в Аргентине сейчас ожидают, что его просто спишут. Впрочем, МВФ пока против такого сценария, сказала директор-распорядитель Кристалина Георгиева.

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Конечно, в таком случае стране грозит дефолт. За всю историю независимости (с 1816 г.) он будет девятым. Последний был в 2001 году. Помня уроки того времени, когда правительство превратило долларовые сбережения на песо и вернуло в виде облигаций, теперь аргентинцы в основном забирают американскую валюту со счетов.

С долгом такие проблемы, что МВФ официально признал его "неподъемным". Вообще, за последние 60 лет, страна 30 раз нуждалась во внешней помощи. Деньги предоставлялись, но Аргентина часто нарушала условия кредиторов.



Альберто Фернандес и Кристина Киршнер / photo: timesofisrael

Разбираться с ситуацией придется избранному в 2019 году Альберто Фернандесу – перонисту, экс-главе правительства, союзнику бывшей президента Кристины Фернандес де Киршнер (которая теперь вице-президент). В местном бизнесе опасаются, что это вернулись популисты. Некоторые шаги Перона возвращаются – увеличение субсидий, пенсий, зарплаты. Все, чтобы стимулировать экономику.

Профицита бюджета, чтобы немного сократить задолженность, нельзя достичь никак. Марио Гузман проинформировал Конгресс, что достичь стабильного бюджета можно будет только в 2023 году! Тем временем, уже виден главный эффект от коронавируса для Аргентины – снижение цены и уменьшение экспорта сельскохозяйственных товаров – бобовых и мяса. Об этом сообщила консалтинговая фирма Abeceb.

В цифрах это падение на 5% до 3,4 млрд долларов США. Причем продажа сои и кукурузы критически важна, потому что наполняет долларовую копилку страны. А это давит на обменный курс. Может возникнуть нехватка некоторых товаров из-за задержек в международной торговле и роста цен на них.

Аргентина пытается развивать нефтяной сектор и нашла большое месторождение Vaca Muerta в Патагонии. Но сейчас, с ценой на нефть часто ниже 30 долларов США, непонятно, рентабельно ли его запускать.

Бразилия: какой план борьбы, Рио?

Страна футбола и карнавалов первой получила случаи вируса, поэтому планомерно воюет со вспышкой с конца февраля. Сейчас экономика требует плана, по которому влияние не будет таким сильным. По данным издания Folha de S.Paulo, план уже есть.

Что будет потом После коронавируса: что будет с экономикой Китая и Южной Кореи

На укрощение коронавируса выделят 147 млрд бразильских реалов (примерно 29 млрд долларов США). В Бразилии называют его "контратакой". В общем, пакет равен 2,03% ВВП Бразилии за 2019 год (весь – более 7 трлн реалов). К зарплатам предусмотрены бонусы, на них выделены еще более 12 млрд реалов. Они будут выплачены населению летом. Рабочие места должны быть сохранены, дедлайны выплаты налогов – перенесены, считают политики.

Большая часть экономических мер не затронет сферу госбюджета. Включено увеличение на 3 млрд реалов бюджета программы социального обеспечения Bolsa Familia и освобождение от налогов приобретения медицинского оборудования для больниц.



"Китайский дракон и Бразилия"/ photo: Columbia Economics Review

Пандемия уже привела к тому, что правительство пересмотрело прогноз по ВВП с 2,5% до 2,1%. А вот рыночные прогнозы, обнародованные ЦБ, еще более неутешительные – 1,68% роста. Бразилия экспортирует в Китай железо и железную руду, поэтому этот сектор под угрозой из-за коронавируса. В общем, продажа товаров в Китай составляет 27,6% для Бразилии.

Политика правого президента страны Жаира Болсонару ухудшила экономику страны, считают региональные журналисты. Эмоциональная нестабильность президента, его близкие контакты с Трампом и странные иницативы отталкивают инвесторов. Продолжается противостояние президента и Конгресса (прямо как в США). Плохие результаты в 2019 году только подкрепили эту мысль. Свести к нулю бюджетный дефицит тоже не получилось.

Курс местной валюты упал по отношению к доллару на 12%, достигнув исторического минимума – 4,5 реала за один доллар США. Потратив 15 млрд долларов из резервов, правительство не смогло улучшить ситуацию. На бирже Сан-Паулу один раз рынок упал на 11,6%. Журналист Эрик Непомуцено подчеркивает проблемы с пенсионной системой, остановку социальных программ (несмотря на якобы развитие Bolsa Familia), рост числа людей на грани крайней бедности.

Поэтому, как коронавирус повлияет на Бразилию, мы увидим чуть позже.