Провальна держава та прокляте десятиліття: як пандемія викрила проблеми США

Президент Трамп знаходив винуватих, брехав, видавав бажане за дійсне. Сенатори та бізнесмени діяли швидко, але лише, щоб нажитися на біді, пише The Atlantic.

Коронавірус в США показав недосконалість американської системи. Понад мільон хворих, 70 тисяч загиблих – більше ніж Америка втратила у деяких війнах, включно з Першою Світовою! На цьому фоні, штатний автор Джордж Пекер написав для видання The Atlantic статтю "Ми живемо у провальній державі". 24 канал нижче наводить основні тези з цього тексту, а потім – що вже можна виправити, не чекаючи кінця пандемії.

Америка та Мілленіум

Протест з написом: "Чому вас навчив Ірак"? / Фото Common Dream

Президент Трамп у звичній для себе манері оголосив пандемію війною, а себе –президентом воєнного часу. Якщо це справді так, то це перший конфлікт на американській землі за 150 років. Вторгнення та окупація виявляють те, що раніше пройшло б непоміченим чи вважалося би прийнятним у мирний час.

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Пекер відзначає, що замість героїв Другої Світової постає геть інша особистість маршал Петен, який підписав у 1940 році капітуляцію Франції перед її окупацією нацистами. Вони створили в країні маріонетковий режим Віші. Як і Трамп, Петен співпрацював з агресором (точніше, з вірусом – 24). Америка у 2020 зіткнулась з ризиком колапсу, який йде далі одного невдалого лідера. Незважаючи на окремі випадки сміливості, падіння США – національне.

Тож чи довіряють американці своїм лідерам та один одному, щоб зібратися для колективної відповіді перед смертельною загрозою? Для XXI століття це вже третя серйозна криза. Позаду лишилися 11 вересня та фінансовий крах.

Атака літаків з терористами сталася, коли багато американців ще жили ментально у минулому сторіччі. Спогади про рецесію, Холодну Війну та світовий конфлікт були свіжими.

Пожежники піднімають прапор США над руїнами Нью-Йорку / Фото UrbanMatter

Американці з глибинки ще не вважали Нью-Йорк наводненим імігрантами та лібералами яким "так і треба". Але великим американським містом, яке прийняло удар за всю країну. Пожежники з Індіани проїхали 497 км, щоб допомогти на руїнах. Рефлекс був зрозумілий: горювати та відновлюватись разом. Але далі була війна в Іраку, яка принесла колективну травму та стерла національну єдність. Злість на політичний клас так ніколи і не зникла. Після цього фінансова криза 2008 року, яка посилила протиріччя.

Хоча "нагорі" вона навіть розглядалася як успіх. Конгрес провів двосторонній рятівний закон, який врятував фінсистему. Адміністрація Буша-молодшого передавала справи адміністрації Барака Обами. Федрезерв та Мінфін працювали у поті чола, щоб не допустити другої Великої Депресії (до якої США дуже близькі зараз – 24). Топ-банкірів зробили винними, але не чіпали, більшість з них зберегли свої статки і дуже швидко повернулися на Уолл-стріт.

Протест: "Немає роботи, але маю платити більше" / Фото The Atlantic

Наслідки кризи 2008 року Втім, "знизу" були ті, кого криза зачепила найбільше. Ті, хто втратили роботу, опинилися на дні без будинків, машин, заощаджень. Багато хто з них вже ніколи не піднявся. Молоді люди, які стали дорослими під час Великої Рецесії, вже точно будуть бідніші за своїх батьків. В суспільстві зросла нерівність та прірва між класами.

Вона пролягла між республіканцями та демократами, між міською та сільскою Америкою, місцевими та імігрантами, звичайними людьми та їх лідерами.

Соціальні зв'язки стали слабшими. Важливі реформи Обами – енергетика, медичне страхування – мали лише паліативний ефект, нездатні вилікувати систему. Відновлення збагатило корпорації, з яких зникли профі, а робочий клас залишився далеко позаду. Авторитет влади серйозно впав, а поляризація суспільства привела, врешті-решт, до влади Дональда Трампа.

Епоха Трампа: популісти при владі

Прихід Трампа до влади змінив Америку, але чи назавжди? / Фото The Independent

Трамп у Білому Домі – відчайдушний крок з боку республіканців, заперечення їх суті.

Але новий президент та партія дуже скоро потоваришували, незважаючи на розбіжності у деяких питаннях. Важливо, що ціль у них була одна: забрати державні активи в угоду приватним інтересам. Політики з оточення Трампа та партійні донори бажають, щоб уряд робив якомога менше. Вони щасливо живуть у цьому режимі, який ледве знає як це взагалі – керувати країною. Саме вони зробили Трампа своїм фронтменом.

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Як не дуже розумний хлопчик, який кидає сірники за сухе поле, пише Пекер, Трамп почав підпалювати все, що ще лишилося від цивільного життя. Він ніколи навіть не претендував на буття президентом всієї держави. Натомість, він штовхав громадян на протистояння щодо раси, релігії, статі, громадянства, освіти та – кожен день – щодо його партії. Головний принцип керування? Брехня.

Трамп отримав федеральний уряд, де роками точився праворадикальний наступ, де партійна поляризація була ще глибшою і стабільно недофінансованою.

Він почав зі знищення там експертизи: багато позицій досі лишаються незаповненими, а профі давно покинули кабінет. Прийшли "лоялісти та комісари", які мають одну ціль: служити власним інтересам. Його фіскальне скорочення відправило ще більше грошей багатим та корпораціям. Спонсори продовжують збирати гроші на його переобрання. Якщо брехня була засобом дійти до влади, то корупція – її кінцем.

Джаред Кушнер, чоловік дочки президента Трампа, став впливовішим / Фото Middle East Monitor

Та навіть не сам Трамп головна причина проблем, а його зять Джаред Кушнер. За своє молоде життя, пише Пекер, його називали і меритократом і популістом. Він народився з початком ери Рейгана у 1981 році, він був американським "принцем" з родини торгівців нерухомістю. Його батько подарував внесок Гарварду у 2,5 млн доларів США за прийняття сина, незважаючи на його погане навчання. Університет Нью-Йорку отримав ще 3 млн доларів за теж саме.

Зростання Джареда Кушнера Втім, син все одно провалився як власник хмарочосів та видавець газет, але його завжди рятували. Хто був його наставником? Одіозний медіа-магнат Руперт Мердок. Коли батько його дружини Іванки став президентом, то Джаред почав швидко просуватися вгору. Поки він займався собі планом близькосхідного врегулюванням, то все було добре. Коли став старшим радником Трампа щодо пандемії, результатом стала масова смерть американців.

Коронавірус та Америка: що було коли він прийшов

Вірус не дав швидко відкрити Америку / Фото The Hindu

Коли коронавірус дістався до США, пише Пекер, він знайшов країну з кількома проблемами та безжально використав їх. Тут була й корумпована еліта, "склеротична" та складна бюрократія, безсердечна економіка та публіка, яка була розділена та активно відволікалась від складних ситуацій. Все це не виправлялося роками, люди навчилися жити з такими симптомами. Але саме пандемія поставила все це під світло софітів. Американці неочікувано дізналися, що вони – у зоні великого ризику.

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Криза вимагала швидкої, раціональної та колективної відповіді. Але, наголошує, Пекер, США відповіли (принаймні, спочатку – 24) як Пакістан чи Білорусь. З ними хоча б все зрозуміло – непрацюючі уряди, корумповані чиновники та лідери, які не хочуть чи не можуть зупинити масове страждання. Американська адміністрація втратила два безцінні місяці на підготовку.

Президент Трамп знаходив винуватих, брехав, видавав бажане за дійсне. Від його оточення – конспірологічні теорії. Сенатори та бізнесмени діяли швидко, але лише, щоб нажитися на біді.

Коли державний лікар намагався попередити громадян, Білий Дім забрав мікрофон та перетворив все на політику. Кожного ранку в березні, американці просиналися жителями провальної держави без плану чи інструкцій, що робити далі. Школи, родини та офіси мали вирішувати самостійно, працювати чи закриватися.

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Коли з'ясувалося, що масок та вентиляторів легень замало, губернатори були змушені змагатися один з одним перед Білим Домом. Там спочатку мовчали, а потім попросили приватний бізнес допомогти вирішити проблему… Але перший же гігант, до якого звернувся Джаред Кушнер – General Motors – відмовився це робити. Хто виявився крайнім? Так, губернатори.

Звичайні люди приносили до госпіталів власні швейні машини, щоб шити захист /Фото Post Independent

Як не дивно, це до США (а не навпаки, як зазвичай – 24) йшла гумдопомога, навіть з Росії. Фактично країна випрошувала її посеред хаосу. Країною ширилося цинічне виснаження без спільної ідентичності чи майбутнього.

У великих містах глобальний клас офісних працівників залежав від обслуговуючого персоналу, який зазвичай залишався невидимим. В глибинці застарілі спільноти об'єдналися у протесті против сучасного світу. В соцмережах знаходили та знищували спільних ворогів. В економіці до вірусу була майже повна зайнятість, але також і прірва між капіталістами та звичайними робітниками.

Коронавірус мав би об'єднати американців проти спільної загрози, бо ж він атакує сині та червоні штати без розбору. Це зрівнює всіх через страх смерті, бо всі – люди. Але з самого початку, нерівність, яку довго толерували, зробила боротьбу неможливою через різний рівень доступу до медичної допомоги. Зірки, оточення Трампа, баскетболісти НБА знаходили тести, коли їх взагалі неможливо було дістати.

Звичайні люди з лихоманкою та кашлем були змушені чекати у довгих чергах, потенційно заражаючи інших. Усе, щоб їх відправили додому, бо ж вони ще не задихаються. В інтернеті шуткували, що єдиний точний спосіб визначити, чи є у вас вірус – чхати у обличчя багатим людям. Головні жертви цієї епідемії – бідні люди, афро та латиноамериканці. Яскравий приклад нерівності – тимчасові морги біля державих госпіталів.

США після пандемії: п'ять кроків до відновлення

Як виправити Америку / Фото dougstauffer.com

Отже, зараз в світі існують лише два види роботи: важлива та неважлива. Хто ж працює у першій категорії? В основному, люди з низькою зарплатнею і вимогою постійної фізичної присутності. Вони ризикують своїм здоров'ям у першу чергу. Працівники складів, магазинів, муніціпальні службовці, служб доставки, медичні спеціалісти, помічники по дому, далекобійники, військові.

Небезпека "важливої роботи" Лікарі та медики – бойові герої цієї пандемії, але снаряди підвозять касири в магазинах лише з одним санітайзером або поштарі з латексними рукавичками. Вони – логістичні війська. Світ поступово дізнається, що стоїть за його замовленнями у смартфоні. Часто їх збирають, пакують, перевозять хворі люди – у них немає можливості взяти лікарняний. Може, є сенс змиритися з більш довгою доставкою, щоб вони теж лишалися вдома?

Відновлення від пандемії потребує лікування всієї країни, визначає в кінці матеріалу Пекер. Треба збудувати її знову, чи розпач та труднощі, з якими наразі зіштовхнулися США, ніколи не зникнуть. За нинішнього лідерства, нічого не зміниться. Якщо 11 вересня та 2008 рік вбили віру в стару політичну еліту, то 2020 рік – має вбити ідею, що анти-політика є спасінням нації.

Америка може залишитись закритою у самоізоляції, і громадяни будуть боятися один одного. Тоді зв'язки, які й так були слабкі, взагалі зникнуть. Або вони можуть приєднатися до тих, хто щось робить: тримає слухавку, щоб люди могли попрощатися з рідними. Знову їдуть сотні кілометрів у той же Нью-Йорк. Вимагають перетворення своїх фабрик на виробництво приладів для вентиляції ленень. Незважаючи ні на що, йдуть на вибори, бо їх фактично змусили голосувати під час пандемії.

Протест: демократія це не олігархія / Фото Common Dreams

В демократії громадянство – це важлива робота, а відсутність солідарності веде до смерті. Коли всі вийдуть та змінуть маски, не треба забувати, що таке – бути одному.

В статті для Bloomberg, Баррі Рітольц наводить кроки, які треба зробити, щоб "перевинайти Америку вже зараз". Нижче коротко наведемо їх суть.

​1) Відновлення клімату. Літо стає все більш спекотним, 9 з 10 найтепліших літніх сезонів прийшлися на часи після 2005 року. Прискорення боротьби з порушенням клімату може попередити подальші масові кризи людства (вже нині багатьом загрожує голод). Найдієвіший засіб – викидати в атмосферу менше вуглекислого газу. Але для цього потрібна…

​2) Стійка та дешева енергетика. Збільшення у ній ролі сонця та вітру, покращення акумуляторів. Потрібен, каже Рітольц, новий Мангеттенський проект, тільки тепер не про бомби, а про науково-кліматичні прориви. Здешевлення відновлювальної енергетики може зменшити забруднення повітря та зробити підприємства більш екологічними. Що треба для цього?

​3) Нова інфраструктура. Чим раніше пишались в США? Найкращі дороги, транспортні мережі та електрика. Але з того часу вони стали значно гіршими. Це знижує якість життя, шкодить економіці, виставляє Америку в невигідному світлі перед Азією. Можна створити іфраструктурну корпорацію для реконструкції та ремонту. Саме інфраструктура дозволить підприємствам ефективно працювати. Але мало прокласти новий шлях, треба що він був…

Розумні дороги – безпечний транспорт / Фото CNN

​4) Розумні дороги. Колись автомобілі будуть без водія. Більша пропускна здатність, менше аварій та загиблих під час ДТП. Але вже зараз можна створити на хайвеях та в машинах радіохвильові пристрої, які обмінювалися би інформацією. Це б дало старт безпечній навігації будь-коли та за будь-якої погоди. Державно-приватне партнерство може розробити нові стандарти безпеки на дорозі. Продовжуючи тему безпеки, вже зараз потрібна…

​5) Цифрова охорона здоров'я. Досі потік медичної інформації не універсальний, не оцифрований, не доступний всім відразу. Як, питає Рітольц, це можливо в 2020 році? Чому цей критично важливий сектор працює як у минулому столітті? Ініціативи від найбагатших людей вже є (Безос, Баффет та інші). Потрібен лише сміливий та великий експеримент;

Світу лишається спостерігати, який шлях обере Америка після виходу з пандемії. Але масив хворих та загиблих однозначно каже, що це буде геть інша країна, яка пережила травматичну подію.