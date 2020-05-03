Гірше, аніж у часи Великої Депресії: прогнози для економіки США

Американцям може знадобитися 4-5 років на відновлення економіки до масштабів перед коронавірусом. Робітники, задіяні у малому бізнесі, постраждають найбільше.

Економіка США – прогнози

Робіть свою роботу: мітинг через безробіття в США / Фото AS English

Економісти та аналітики, опитані NYT на початку квітня, тоді казали, що країна ще не може дозволити собі відкривати економіку. Але у всіх одне питання: коли буде можна? Проста відповідь: тоді, коли люди будуть впевнені, що вони займатимуться бізнесом без загрози для себе чи оточуючих.

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"Наша можливість відкрити економіку прямо залежить від нашої здатності розуміти поширення вірусу та пов'язані з цим ризики", – пояснила виданню Бетсі Стівенсон з Університету Мічигану, яка була економічним радником в адміністрації Барака Обами. – "І скоріш за все, нам доведеться це робити, коли вірус ще буде загрозою".

Наразі більше 30 млн американців (або майже 20% від 156 млн працездатних) вже втратили роботу. Як нагадує Bloomberg Quint, до рекорду Великої Депресії – 25% безробітних – залишились тижні.

Президент США Дональд Трамп спочатку хотів відкрити країну до Великодня, але це було нереально. Потім новим дедлайном став кінець квітня. Втім і ця дата виглядає малоймовірною, оскільки пік епідемії в Америці ще не наступив (при цьому заразилося вже більше 1 млн американців!). Трамп наголошував, що "ця країна не була створена для закриття". Деякі губернатори встановлюють свої, більш жорсткі обмеження. Наприклад, у Вірджинії скасували решту шкільного навчального року та видали ордер залишатися вдома аж ген до 10-го червня. А от у Флориді збираються відкриватися вже 30-го квітня.

Більшість експертів згодні, що потрібно більше тестів на коронавірус, без цього не можна буде встановити хоча б приблизний термін відкриття економіки. Бюджетний офіс Конгресу вже зазначив: вони очікують, що як мінімум чверть обмежень продовжаться до кінця року.

До 2021 року збережуться 9% безробіття. "Після карантину економіка буде у великих проблемах, бо як знімуть офіційні обмеження, почнуться неофіційні", – застеріг Карл Сміт з Податкової Фундації. Як пише Quartz, таких проблем у США не було з часу Великої Депресії у 1930-х роках ХХ століття. А падіння економіки на 11% може бути найбільшим з 1946 року, каже робочий документ Національного бюро економічних досліджень, який бачили в NYT.

І підтримки Конгресу на трільони доларів вже виявилося недостатньо – перший транш у 349 млрд доларів закінчився за тиждень. Це змусило Конгрес розглядати новий проект CARE2. Але це все – лише тимчасові заходи, структурно вони нічого не змінять, бо прибутки домогосподарств середнього класу гальмуються з 1980-х років. Потрібен новий довготривалий фінансовий стимул, а не просто вливання коштів. Тут уряд США має згадати попередні успішні випадки співпраці державного та приватного капіталу.

На фоні таких новин, логічно постає питання: а власне який час знадобиться, щоб економіка вилетіла "як ракета", за словами Дональда Трампа?

Скільки часу потрібно на відновлення

"Безстрашна дівчинка" перед будівлею фондової біржи – один з символів США /Фото Marketplace.org

Велика криза Як повідомляє CNBC, американцям може знадобитися 4-5 років на відновлення економіки до масштабів перед коронавірусом. Робітники, задіяні у малому бізнесі, постраждають найбільше. "Багато людей, які працюють на маленькі підприємства зіткнуться з чимось схожим на 2008 рік", – сказав у коментарі для ЗМІ Сударшан Сампатх з компанії Payscale, яка й проводила аналіз. Експерт визнав, що "в економіці ніколи не було чогось подібного".

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Середній бізнес зможе піднятися трошки швидше – через 2-3 роки. А от великим компаніям турбуватися, вважає Сампатх, немає про що (але це далеко не факт: криза на нафтовому ринку США малює інакшу картинку). А от нерівність у суспільстві може суттєво зрости. Хто зараз найбільше шукає нову роботу? За даними CareerBuilder, це бармени, спортивні тренери та обслуговуючий персонал. Зарплатня найменше зростала у секторах енергетики, комунальних послуг та в сфері продажів.

У пошти та служб доставки поки що золоті часи / Фото PYMNTS

А от транспортна галузь вийшла у лідери по зростанню зарплатні завдяки величезному попиту на доставку товарів додому людям, які змушені працювати зі своїх будівель. Винагороди в транспорті виросли на 3,2% у порівнянні з минулим роком. Особливо яскраво це видно у Сан-Франциско та Сіетлі, які одними з перших почали соціальне дистанціювання. Але й витрати на перевезення та склади зростуть через збільшення попиту.

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До вакцини спорт і відпочинок – під питанням Щодо туризму, то американці також не будуть багато їздити на пляжі та у подорожі. Удар буде сильнішим, як очікується, ніж після кризи 2008 року і теракту 11 вересня 2001 року. Джон Ласт, дослідник спорту та відпочинку, резюмує для NYT: "Ми дійсно бачимо, що люди не наважуються повернутися до звичного життя". Університет Сетон-Холл показав у дослідженні, що 7 з 10 американців будуть відчувати дискомфорт на спортивних змаганнях, поки не винайдуть вакцину. Й лише третина піде в кіно, сяде на комерційний рейс або у тематичний парк, коли це буде дозволено.

Поки не буде великих зрушень у плані боротьби з вірусом, очікувати швидкого економічного відновлення не варто. У цьому певнені бізнесмени, з якими говорило New York Times. Бо так працює психологія людини, яка у першу чергу дбає про власну безпеку.

Не можна просто увімкнути світло і змусити всіх повернутися на роботу. Як би цього не хотілося бізнесу. Спочатку буде жовтий сигнал і лише потім – зелений, – впевнена Сюзанна Кларк, президент Торгової Палати США.



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