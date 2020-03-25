Битва з коронавірусом: чи реальні мрії Трампа відкрити США до Великодня

Все не так просто: кількість хворих постійно зростає, навантажуючи й так не ідеальну систему охорони здоров’я. Масок та ліжок не вистачає. Сайт 24 каналу подивився, які шанси у Трампа перемогти у битві з коронавірусом.

Відкрити США до Великодня: що планує зробити Трамп

Президент Сполучених Штатів вважає, що карантин дуже погано скажеться на економіці США і взагалі – "наша країна не була створена для закриття". Правда, рейси з країн ЄС він все ж скасував на місяць. Але остання його заява просто сколихнула суспільство та за її межами.

Трамп спілкується зі ЗМІ в саду Білого Дому/photo: wfla.com

Виступаючи перед ЗМІ, Трамп заявив, що хоче "відкрити країну до Великодня, щоб всюди були заповнені церкви". Це дуже складне завдання: хворих по всіх штатах та територіях зараз налічується майже 55 тисяч людей!

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Це третій показник у світі, який поступається лише Італії та Китаю. Особливо потерпає штат Нью-Йорк – 26 тисяч випадків саме звідти. 784 людини вже померли від вірусу в США, а пік пандемії ще далеко не пройдено.

В самому місті Великого Яблука більше 14 тисяч хворих та 131 смерть. Губернатор штату Ендрю Куомо дає апокаліптичні прогнози про сотні тисяч госпіталізованих, якщо не діяти негайно. Щоправда, в Нью-Йорку роблять більше тестів, ніж навіть у Південній Кореї, що може пояснити велику чисельність позитивних результатів.

При цьому Трамп у властивій для нього манері не бере до уваги заклики та аналіз медичних працівників та радників і вважає, що коронавірус не є більш небезпечним ніж звичайний грип ( у цьому його підтримує президент Бразилії Болсонару). Основна причина таких дій – вибори вже у листопаді 2020 року, які Трамп намагається виграти. Провал з коронавірусом може серйозно зменшити його шанси на переобрання.

Головне питання пандемії Медицина каже: якщо люди будуть залишатися вдома якомога довше, вірус буде поширюватися набагато повільніше. Економіка відповідає: якщо так буде, то виникне колапс, рецесія та нова криза. У цьому двобої Трамп, як зараз виглядає, прийняв сторону економіки. Але от видання Vox доволі серйозно критикує лідера країни: "...підхід Трампа є безрозсудним. Все вказує на погіршення кризи, але відповідальна людина ставить свої політичні інтереси вище життів американців".

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"Ви втратите багато людей через цей грип (Трамп зробив помилку – ред.), але ви втратите ще більше людей через економічну депресію. Ви не можете просто прийти та сказати: давайте закриємо Сполучені Штати – найбільш успішну країну наразі у світі", – сказав він у саду Білого Дому і наголосив, що люди зможуть повернутися на роботу, практикуючи дистанціювання один від одного.

Якщо послаблення й будуть запроваджені, вони не зачеплять кризові регіони, наприклад той самий Нью-Йорк, поспішили запевнити у цільовій групі по боротьбі з коронавірусом. В інших регіонах можлива "гнучкість". Наразі немає жодного аналізу, сказав доктор Фаучі з цієї групи, який би казав про "одужання" до Великодня. До 1 травня хвороба лише вийде на пік, а поки що вона зростає у геометричній прогресії. Тож Італії, можливо, скоро доведеться посунутися.

Америка не готова до спалаху коронавірусу

Wall Street постраждала від пандемії – ринки кілька разів падали/ photo: Business Insider

Це дивно читати щодо такої багатої та потужної країни як США, але факт є факт – країна виявилась неготовою до того, що пандемія коронавірусу завдасть серйозного удару. І як пише видання NYT, перед початком проблем багато сигналів пройшли повз вуха Адміністрації Білого Дому.

В урядових кабінетах та Конгресі робота була хаотична та дезорганізована. В бюджеті Трампа фінансування CDC (Центр контролю захворювань) має бути зменшено на 9% на 693 млн доларів США. Причому це рішення вийшло через три тижні після появи першого випадку в Чікаго.

Після публікації раніше секретної доповіді від жовтня 2019 року, стало зрозуміло, наскільки система недофінансована, недостатньо готова до боротьби на смерть з вірусом, від якого немає лікування. Коли чиновники почали розбиратися скільки є обладнання і де воно, а міста почали закривати школи, могло бути вже занадто пізно.

Причому не сказати, що питання виникнення пандемії ніколи не вивчалося. Ні, уряди Обами і Трампа приділяли цьому увагу – проводилися навчання, тренінги, симуляції. На них все було ніби добре.

Але про що оточення Трампа не хоче розмовляти, так це про те, чому допомога з коронавірусом так довго розгорталася. Президент США навіть сказав, що ніхто не знав про те, що йде пандемія. Щоправда, пізніше він змінив свою думку на абсолютно протилежну. Уряд за 5 останніх років мав достатньо інформації про ризики виникнення пандемії.

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Та сама доповідь 2019 року чітко прогнозувала: "спалах в Китаї швидко вийде за його межі". Також США мали згадати нещодавню пандемію грипу H1N1 або свинячого. 60,8 млн випадків зараження, більше 270 тисяч госпіталізованих, 12469 випадків смерті в Америці. Також, уроки можна було винести з епідемії вірусу Ебола у Африці. Так, цей вірус вбив 11 тисяч людей на Чорному континенті. Він виявився не дуже заразним, але дуже смертельним (коронавірус поки показує протилежний тренд).

Після цього вийшов документ, відомий як "доповідь Кірхгофа". У ній колишній співробітник Пентагону навів основні помилки, які були допущені при боротьбі з Еболою. Там були й неправильне використання "засобів дезінфекції та індивідуального захисту", проблеми з соцдопомогою для тих, хто був на карантині.

Мінімальний критерій майбутнього планування, зазначалося в документі – епідемія у кілька разів сильніша за Еболу. І ось вона прийшла.

Америка вже не справляється з числом хворих та загиблих. Наприклад, федеральний уряд запропонував Нью-Йорку 400 вентиляторів для легень, коли потрібно ще 30 тисяч таких машин! FEMA (американське Міністерство надзвичайних ситуацій) планує додати ще 4000 апаратів ШВЛ, повідомив після цього віце-президент Пенс.

Мер Нью-Йорка Біл де Блазіо назвав "нереальним" те, що місто повернеться у нормальний ритм до Великодня. Наразі існує лише 53 тисячі лікарняних ліжок, коли може знадобитися 140 тисяч! Навіть збільшення ще на половину не вирішить проблеми. Як і всюди, в США не вистачає захисних масок для лікарів, які мають їх захищати від хворих пацієнтів. Можливості лікарень в Новому Орлеані будуть переповнені вже за тиждень.

Ми не зменшили криву, ми її фактично піднімаємо. Це як канарка у вугільній шахті, - пожалівся Куомо.

"Канарка у шахті" – раніше шахтарі брали з собою цих пташок, бо вони чудово відчувають небезпеку, а надто гази. Своєю поведінкою або загибеллю вони могли повідомити, що стало небезпечно.

Відповідаючи на питання чому так сталося, оглядач Фархад Манджу виділяє кілька причин: дешеве виробництво в інших країнах, провал системи охорони здоров’я, зменшення витрат та фінансування ( див.вище про CDC), "оптимізація" ланцюгів поставок через обмеження експорту. Фархад пропонує негайно стимулювати внутрішнє та закордонне виробництво.

Чому в Америці немає масок Трамп, до речі, довго відмовлявся це робити. Таким чином, 100 млн масок з запасів пішло на передову боротьби з H1N1. Тепер прийшов коронавірус і потреба неймовірна – 3,5 млрд тільки масок! Але для такого розширення потрібні кілька місяців, яких немає, а витрачене не було компенсоване. Наразі, в запасах лежить лише… 40 млн елементів захисту і лікарі змушені робити їх з різних матеріалів.

Всередині рішення Трампа: ізоляція та чвари в команді

Американські журналісти повідомляють цікаві причини, які могли підштовхнути Трампа до думки про відміну соціального дистанціювання – він живе зараз у ізоляції. Жодних прийомів іноземних лідерів, виїздів до друзів на його улюблений гольф та в маєток Мар-а-Лаго. Немає навіть зміни меню та дизайну квітів – звичних речей за інших обставин. Натомість зросла кількість дзвінків близькому колу та консультантам, відеоконференцій й так по колу.

Білий Дім працює за скороченим штатним розписом, життя всередині стін резиденції майже зупинилося. Уповільнення темпу серйозно зачепило енергійного Трампа, він почав питатися у помічників, коли все прийде в норму. У штаб-квартирі FEMA він виглядав доволі роздратованим через необхідність розмовляти з багатьма губернаторами.

Щоб зайняти себе вдома, він почав втручатися у прес-конференції, де його не мало бути, приходити на засідання цільової групи по боротьбі з вірусом, підлаштовувати свій графік щоб вигідніше "засвітитися" на телебаченні. Він тепер кожен день зустрічається з журналістами.

Президент Трамп та віце-президент Пенс/ photo: Marketwatch

Але пандемія лише поглибила проблеми всередині адміністрації, зокрема між Трампом та цільовою групою і доктором Фаучі, слова якого були наведені вище. Команда Пенса також почала займати пустий простір в Західному крилі, чим розізлила старших помічників Трампа і поступово відсувати їх від справ (Пенс – головний в США щодо протидії вірусу).

Що буде далі Як коронавірус вплине на економіку США: два сценарії

Президент Америки ж майже виключно зосереджений на економіці та консультується лише з Пітером Наварро – своїм торгівельним радником, одним з архітекторів торгової війни з Китаєм.

Наразі, консенсус такий: штати, де мало випадків коронавірусу, можеть скоро почати повертатися до економічної активності. Там, де багато - Нью-Йорк, Каліфорнія - залишаються на карантині. Принаймні, це пропонує адміністрація як вихід із ситуації. Бо вже поряд привид безробіття у 30%. І перевод виборами доведеться боротися ще й з цим.