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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин не закінчиться 3 квітня, – експерт сказав, на скільки він може продовжитись

      -
      Василь Воскобойник / Фото з фейсбук-сторінки Василя Воскобойника

      Наймовірніше карантин в Україні можуть продовжити до кінця квітня так як це зробила Європа.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів експерт Василь Воскобойник. За його словами, карантин продовжила й Європа, до прикладу, максимальний період ввела Франція – 45 днів.

      До слова Коронавірус з Китаю: останні новини

      "Зрозуміло, що 3 квітня в нас нічого не закінчиться", – сказав експерт. 

      Він пояснив: "Щоб ви розуміли ситуацію – Франція заявила, якщо коронавірус буде подоланий, то вони будуть робити все, аби сфери, які стосуються критичної уразливості були максимально представлені на теренах Франції, тобто йдеться про повернення підприємств на терени країни, які будувались в Китаї. Німеччина заявила про те, що ті підприємства, які орієнтуються на експорт, і якщо в них будуть проблеми з реалізацією товарів, то держава згодна націоналізувати їх. Тобто все йде до збереження робочих місць".

      Я для себе зрозумів, що після травня місяця в нас почнеться нова хвиля міграції. Бо, на жаль, люди побачать різницю між тим, як боролися з коронавірусом в Європі і в нас,
      – наголосив він.

      За його словами, трудова міграція в Україні буде перетворюватись на еміграцію. І це більш загрозливий момент.

      Коментар експерта щодо продовження карантину в Україні: відео

      Що відомо про карантин в Україні: коротко

      • 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • 16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України.
      • Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

      карантин заборона
      Які обмеження запровадять в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Кличко заявив, що метро у Києві не відкриють: деталі
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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