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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин не закончится 3 апреля, – эксперт сказал, на сколько он может продлиться

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      Скорее всего карантин в Украине могут продлить до конца апреля так как это сделала Европа.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал эксперт Василий Воскобойник. По его словам, максимальный период карантина в Европе ввела Франция – 45 дней.

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      "Понятно, что 3 апреля у нас ничего не закончится", – сказал эксперт.

      Он пояснил: "Чтобы вы понимали ситуацию – Франция заявила, если коронавирус будет преодолен, то они будут делать все, чтобы сферы, которые касаются критической уязвимости были максимально представлены на территории Франции, то есть речь идет о возвращении предприятий на территории страны, которые строились в Китае. Германия заявила о том, что те предприятия, которые ориентируются на экспорт, и если у них будут проблемы с реализацией товаров, то государство согласна национализировать их. То есть все идет к сохранению рабочих мест".

      Я для себя понял, что после мая месяца у нас начнется новая волна миграции. Потому что, к сожалению, люди увидят разницу между тем, как боролись с коронавирусом в Европе и у нас,
      – подчеркнул он.

      По его словам, трудовая миграция в Украине будет превращаться в эмиграцию. И это более угрожающий момент.

      Комментарий эксперта о продлении карантина в Украине: видео

      Что известно о карантине в Украине: коротко

      • 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • 16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины.
      • Из-за угрозы распространения коронавируса власть закрыла ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщения.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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