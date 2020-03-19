Карантин не закончится 3 апреля, – эксперт сказал, на сколько он может продлиться

Скорее всего карантин в Украине могут продлить до конца апреля так как это сделала Европа.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал эксперт Василий Воскобойник. По его словам, максимальный период карантина в Европе ввела Франция – 45 дней.

К слову Коронавирус из Китая: последние новости

"Понятно, что 3 апреля у нас ничего не закончится", – сказал эксперт.

Он пояснил: "Чтобы вы понимали ситуацию – Франция заявила, если коронавирус будет преодолен, то они будут делать все, чтобы сферы, которые касаются критической уязвимости были максимально представлены на территории Франции, то есть речь идет о возвращении предприятий на территории страны, которые строились в Китае. Германия заявила о том, что те предприятия, которые ориентируются на экспорт, и если у них будут проблемы с реализацией товаров, то государство согласна национализировать их. То есть все идет к сохранению рабочих мест".

Я для себя понял, что после мая месяца у нас начнется новая волна миграции. Потому что, к сожалению, люди увидят разницу между тем, как боролись с коронавирусом в Европе и у нас,

– подчеркнул он.

По его словам, трудовая миграция в Украине будет превращаться в эмиграцию. И это более угрожающий момент.

Комментарий эксперта о продлении карантина в Украине: видео

Что известно о карантине в Украине: коротко

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины.

Из-за угрозы распространения коронавируса власть закрыла ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщения.



Какие ограничения введут в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала