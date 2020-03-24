Карантин проти економіки: скільки витримає світ

В багатьох країнах світу ввели обмежувальний карантин для боротьби з коронавірусом. Десь він досягає вже місяця чи більше часу. Але бізнес стільки чекати не може. Сайт 24 каналу переклав статтю про те, скільки світова економіка витримає на карантині.

Економіка чи здоров’я: головне питання пандемії

Уряди Європи хочуть донести одну брутальну думку, пише видання Politico. Про те, що карантин через коронавірус не повинен бути занадто довгим або економічні проблеми обернуться ще гіршою кризою ніж сама хвороба. Соціальне дистанціювання може мінімізувати ризик зараження та знизити смертність, але глибока економічна депресія знищить державні запаси, які зазвичай йдуть на медицину та послуги.

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Навіть програми підтримки на мільярди доларів це лише короткострокові заходи. Лідери країн не відводять очей від календаря, вираховуючи, коли знову відпускати людей з домівок на роботу. Навіть якщо інфекція та смерті спалахнуть з новою силою. В керманичів країн практично немає іншого виходу та іншої стратегії. Ті країни, де не прибирають сміття, не вистачає води та виникають перебої з електроенергією, самі по собі можуть стати небезпечними для життя.

Це неможливо – навіть в умовах самоізоляції – лікувати людей, якщо ми не відновимо економічної активності, яка дозволить нам жити в цій країні, – пояснив президент Франції Еммануель Макрон

Він же і застерігає: не очікуйте на вакцину раніше кінця 2021 року. Але до того тримати людей вдома нереально, тримати карантин стає все складніше.

Наприклад, вже звичним явищем стають бунти в місцях позбавлення волі, де є навіть смерті (не від вірусу). Тому в деяких країнах відпускають (зазвичай тимчасово) засуджених на волю. Найбільш жорстокі протести пронеслися в’язницями Італії, де довелося навіть задіяти армію.

Нам доведеться жити з вірусом

На жаль, саме по собі соціальне дистанціювання – навіть найбільш радикальне – не змусить пандемію зникнути, лише уповільнити її розповсюдження. І дати час госпіталям та лікарям, запобігти падінню системи охорони здоров’я.

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Крістіан Дростен, один з найвідоміших німецьких вірусологів, який розробив тест на коронавірус, може лише підтвердити це для подкасту: "Як лікар, який вчив вірусну епідеміологію, можу сказати лише те, що й інші мої колеги: з відновленням публічного життя відновиться й вірус".

Зняття обмежень в Китаї по факту є експериментом, наскільки швидко та жорстко повернеться хвороба. А що вона це зробить, ні в кого вже немає жодних сумнівів. З іншого боку, економічні збитки зробили неможливим продовження карантину – Піднебесній треба відновити роботу підприємств якомога швидше. Дростен наголошує, що "продавши" світу перемогу над коронавірусом, КНР перестане про нього інформувати, ніби "проблема вирішена". Але, звичайно, це геть не так.

Тим часом, ОЕСР вже порахувала: глобальне економічне зростання може зменшитись до 2,4%. Якщо пандемія затягнеться, особливо в Європі та США, то зростання впаде взагалі до 1,5%.

В Німеччині, яка є локомотивом європейської економіки, все може бути ще гірше: пандемія обійдеться від 7,2% від ВВП до цілих 20%, якщо карантин складе 3 місяці. Це дані Інституту Ifo у Мюнхені. У грошах це втрати від 255 млрд до 729 млрд євро. І поки великі економіки закриваються, рецесія вже чекає за рогом.

Президент Макрон та коронавірус: складне завдання/ photo: Head Topics

Європі доведеться думати, як її уникнути. І хоча всі почали закриватися у різний час, питання "що далі?" і дали висить у повітрі. Франція Макрона, наприклад, не може зайняти якоїсь чіткої позиції, кажучи про потребу сидіти вдома і водночас – про необхідність повертатись на робочі місця. Уряд каже компаніям, щоб вони виплачували одноразову допомогу до 1000 євро тим працівникам, які все ж наважились піти працювати. Ця сума не буде оподатковуватися.

А от в Італії, яка на пару з Іспанією постраждала найбільше, виробництво на момент написання статті (поки що!) повністю не зупинилося. В портах та на заводах після страйків через страх зараження, встановили нові, більш жорсткі санітарні протоколи. Втім, ненадовго… В минулу неділю, 22-го березня, всі не стратегічно важливі бізнеси та підприємства теж мали бути зачинені, згідно з декретом уряду. У відповідь, профсоюзи вже погрожують загальним страйком. Ситуація зависла у невизначеності.

Президент Трамп показує, що США добре готові до пандемії, але це далеко не так/ photo: Economic Times

Президент Трамп у США, незважаючи на велику кількість хворих, сказав на днях: "Наша країна не була збудована для закриття". Він планує через пару тижнів повернути економіку на робочі рельси, за вразливими верствами населення має бути встановлений нагляд. Трамп наполягав, що це можна робити одночасно.

При цьому він не взяв до уваги думку своїх медичних радників ( те що Трамп не слухає порад – не новина). Вони пропонували "відкрити" США лише через три-чотири місяці. Тож у адміністрації є 15 днів, щоб вповільнити розповсюдження вірусу (робиться це наразі так собі, особливо у мегаполісах). Обмежувальні заходи відрізняються від штата до штату. Як і в Китаї, є ризик що після першої хвилі віруса може прийти наступна. Як саме і коли США планують перезапустити свій економічний двигун, наразі невідомо.

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Ллойд Бланкфейн, колишній очільник Goldman Sachs, сказав дуже важливу фразу: "проблеми в економіці, втрата робочих місць та морального духу так само шкідливі для здоров’я як і сам вірус. Через кілька тижнів ті, хто має нижчий ризик захворіти, зможуть повернутися до роботи".

Голова Економічної ради при Трампі Ларри Кудлоу погодився з шефом: "Ми не можемо закритися. Економічні втрати занадто великі. Президент правий, ліки не можуть бути гірші за хворобу. Нам доведеться піти на кілька складних компромісів".

Правда, майже ніхто не вірить, що спалах в США закінчиться вже через два тижні. Лікарі, експерти та навіть віце-президент Пенс вважають, що потрібно значно більше часу, може навіть до липня, щоб побороти вірус.

Третій шлях

Якщо тестування у наступні місяці стане більш доступним, уряд може визнати, що більшість населення вже й так має коронавірусну інфекцію без симптомів. І ось тоді може початися зняття обмежувальних заходів. Вірусолог Крістіан Дростен вважає, що тести на антитіла – які показують, до яких минулих інфекцій в людини вже є імунітет – стануть доступними вже за кілька тижнів.

Королівський Коледж Лондону пропонує ще один підхід: чередувати карантини та послаблення протягом двох наступних років на місяць або на кожні три місяці. Втім, такий підхід теж може негативно відобразитися на економіці, яка буде змушена то відкриватись то закриватись. Все тому, що вакцини та ліків поки що немає.

Це все залишає уряд з дилемою: або підготувати населення до року сидіння на карантині (що навряд чи реально з усіх боків) або бути готовими до великої кількості смертей у найближчий час. Жоден вибір не є легким. І якщо навіть "людська" ціна буде обмежена, економічна – вже дуже висока.