Карантин против экономики: сколько выдержит мир

Во многих странах мира ввели ограничительный карантин для борьбы с коронавирусом. Где-то он длится уж месяц или больше времени. Но бизнес столько ждать не может. Сайт 24 канала перевел статью о том, сколько мировая экономика выдержит на карантине.

Экономика или здоровье: главный вопрос пандемии

Правительства Европы хотят донести одну грубую мысль, пишет издание Politico. О том, что карантин из-за коронавируса не должен быть слишком длинным или экономические проблемы обернутся еще худшим кризисом, чем сама болезнь. Социальное дистанцирование может минимизировать риск заражения и снизить смертность, но глубокая экономическая депрессия уничтожит государственные запасы, которые обычно идут на медицину и услуги.

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Даже программы поддержки на миллиарды долларов – это лишь краткосрочные меры. Лидеры стран не отводят глаз от календаря, высчитывая, когда снова отпускать людей из дома на работу. Даже если инфекция и смерти вспыхнут с новой силой. У руководителей стран практически нет другого выхода и другой стратегии. Те страны, где не убирают мусор, не хватает воды и возникают перебои с электроэнергией, сами по себе могут стать опасными для жизни.

Это невозможно – даже в условиях самоизоляции – лечить людей, если мы не восстановим экономическую активность, которая позволит нам жить в этой стране,

– объяснил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он же и предостерегает: не ждите вакцину раньше конца 2021 года. Но до того держать людей дома нереально, держать карантин становится все сложнее.

Например, уже привычным явлением становятся бунты в местах лишения свободы, где есть даже смерти (не от вируса). Поэтому в некоторых странах отпускают (обычно временно) осужденных на волю. Наиболее жестокие протесты пронеслись по тюрьмам Италии, где пришлось даже задействовать армию.

Нам придется жить с вирусом

К сожалению, само по себе социальное дистанцирование – даже наиболее радикальное – не заставит пандемию исчезнуть, лишь замедлит ее распространение. И даст время госпиталям и врачам предотвратить падение системы здравоохранения.

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Кристиан Дростен, один из самых известных немецких вирусологов, разработавший тест на коронавирус, может лишь подтвердить это для подкаста: "Как врач, учивший вирусную эпидемиологию, могу сказать лишь то, что и другие мои коллеги: с восстановлением публичной жизни восстановится и вирус".

Снятие ограничений в Китае по факту является экспериментом, насколько быстро и жестко вернется болезнь. А что она это сделает, ни у кого уже нет никаких сомнений. С другой стороны, экономические убытки сделали невозможным продолжение карантина – Поднебесной надо возобновить работу предприятий как можно быстрее. Дростен отмечает, что "продав" миру победу над коронавирусом, КНР перестанет о нем информировать, будто "проблема решена". Но, конечно, это совсем не так.

Между тем, ОЭСР уже посчитала: глобальный экономический рост может сократиться до 2,4%. Если пандемия затянется, особенно в Европе и США, то рост упадет вообще до 1,5%.

В Германии, которая является локомотивом европейской экономики, все может быть еще хуже: пандемия обойдется от 7,2% от ВВП до целых 20%, если карантин составит 3 месяца. Это данные Института Ifo в Мюнхене. В деньгах это потери от 255 миллиардов до 729 миллиардов евро. И пока крупные экономики закрываются, рецессия уже ждет за углом.



Президент Макрон и коронавирус: сложная задача/ photo: Head Topics

Европе придется думать, как ее избежать. И хотя все начали закрываться в разное время, вопрос "что дальше?" висит в воздухе. Франция Макрона, например, не может занять какой-то четкой позиции, говоря о необходимости сидеть дома и одновременно – о необходимости возвращаться на рабочие места. Правительство говорит компаниям, чтобы они выплачивали одноразовую помощь до 1000 евро тем работникам, которые все же решились пойти работать. Эта сумма не будет облагаться налогом.

А вот в Италии, которая на пару с Испанией пострадала больше всего, производство на момент написания статьи (пока что!) полностью не остановилось. В портах и на заводах после забастовок из-за страха заражения установили новые, более жесткие санитарные протоколы. Впрочем, ненадолго... В минувшее воскресенье, 22-го марта, все стратегически важные бизнесы и предприятия тоже должны были быть закрыты в связи с декретом правительства. В ответ профсоюзы уже угрожают всеобщей забастовкой. Ситуация зависла в неопределенности.



Президент Трамп показывает, что США хорошо готовы к пандемии, но это далеко не так/ photo: Economic Times

Президент Трамп в США, несмотря на большое количество больных, сказал на днях: "Наша страна не была построена для закрытия". Он планирует через пару недель вернуть экономику на рабочие рельсы, за уязвимыми слоями населения должен быть установлен надзор. Трамп настаивал, что это можно делать одновременно.

При этом он не принял во внимание мнение своих медицинских советников (то, что Трамп не слушает советов – не новость). Они предлагали "открыть" США только через три-четыре месяца. Поэтому у администрации есть 15 дней, чтобы замедлить распространение вируса (делается это пока так себе, особенно в мегаполисах). Ограничительные меры отличаются от штата к штату. Как и в Китае, есть риск что после первой волны вируса может прийти следующая. Как именно и когда США планируют перезапустить свой экономический двигатель, пока неизвестно.

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Ллойд Бланкфейн, бывший глава Goldman Sachs, сказал очень важную фразу: "Проблемы в экономике, потеря рабочих мест и морального духа так же вредны для здоровья, как и сам вирус. Через несколько недель те, кто имеет более низкий риск заболеть, смогут вернуться к работе".

Председатель Экономического совета при Трампе Ларри Кудлоу согласился с шефом: "Мы не можем закрыться. Экономические потери слишком велики. Президент прав, лекарства не могут быть хуже болезни. Нам придется пойти на несколько сложных компромиссов".

Правда, почти никто не верит, что вспышка в США закончится уже через две недели. Врачи, эксперты и даже вице-президент Пенс считают, что нужно значительно больше времени, может даже до июля, чтобы побороть вирус.

Третий путь

Если тестирование в последующие месяцы станет более доступным, правительство может признать, что большинство населения уже и так имеет коронавирусную инфекцию без симптомов. И вот тогда может начаться снятие ограничительных мер. Вирусолог Кристиан Дростен считает, что тесты на антитела – которые показывают, к каким прошлым инфекциям у человека уже есть иммунитет – станут доступными уже через несколько недель.

Королевский Колледж Лондона предлагает еще один подход: чередовать карантины и послабление в течение следующих двух лет на месяц или каждые три месяца. Впрочем, такой подход тоже может негативно отразиться на экономике, которая будет вынуждена то открываться, то закрываться. Все потому, что вакцины и лекарств пока нет.

Все это оставляет правительство с дилеммой: либо подготовить население к году сидения на карантине (что вряд ли реально со всех сторон) или быть готовым к большому количеству смертей в ближайшее время. Ни один выбор не является легким. И если даже "человеческая" цена будет ограничена, экономическая – уже очень высокая.