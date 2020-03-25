Битва с коронавирусом: реальны ли мечты Трампа открыть США к Пасхе

Все не так просто: количество больных постоянно растет, нагружая и так не идеальную систему здравоохранения. Масок и кроватей не хватает. Сайт 24 канала посмотрел, какие шансы у Трампа победить в битве с коронавирусом.

Открыть США к Пасхе: что намерен сделать Трамп

Президент Соединенных Штатов считает, что карантин очень плохо скажется на экономике США и вообще – "наша страна не была создана для закрытия". Правда, рейсы из стран ЕС он все же отменил на месяц. Но последнее его заявление просто всколыхнуло общество и за пределами США.



Трамп общается со СМИ в саду Белого Дома/ photo: wfla.com

Выступая перед СМИ, Трамп заявил, что хочет "открыть страну к Пасхе, чтобы везде были заполнены церкви". Это очень сложная задача: больных по всем штатам и территориям сейчас насчитывается почти 55 тысяч человек!

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Это третий показатель в мире, который уступает только Италии и Китаю. Особенно страдает штат Нью-Йорк – 26 тысяч случаев именно оттуда. 784 человека уже умерли от вируса в США, а пик пандемии еще далеко не пройден.

В самом городе Большого Яблока более 14 тысяч больных и 131 смерть. Губернатор штата Эндрю Куомо дает апокалиптические прогнозы о сотнях тысяч госпитализированных, если не действовать немедленно. Правда, в Нью-Йорке делают больше тестов, чем даже в Южной Корее, что может объяснить большую численность положительных результатов.

При этом Трамп в свойственной для него манере не принимает во внимание призывы и анализ медицинских работников и советников и считает, что коронавирус является не более опасным, чем обычный грипп ( в этом его поддерживает президент Бразилии Болсонару). Основная причина таких действий – выборы уже в ноябре 2020 года, которые Трамп пытается выиграть. Провал с коронавирусом может серьезно уменьшить его шансы на переизбрание.

Главный вопрос пандемии Медицина говорит: если люди будут оставаться дома как можно дольше, вирус будет распространяться гораздо медленнее. Экономика отвечает: если так будет, то возникнет коллапс, рецессия и новый кризис. В этом поединке Трамп, как сейчас выглядит, принял сторону экономики. Но вот издание Vox довольно серьезно критикует лидера страны: "...подход Трампа является безрассудным. Все указывает на ухудшение кризиса, но ответственный человек ставит свои политические интересы выше жизней американцев".

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"Вы потеряете много людей из-за этого гриппа (Трамп сделал ошибку – ред.), но вы потеряете еще больше людей из-за экономической депрессии. Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты – наиболее успешную страну сейчас в мире", – сказал он в саду Белого Дома и подчеркнул, что люди смогут вернуться на работу, практикуя дистанцирование друг от друга.

Если послабления и будут введены, они не затронут кризисные регионы, например тот же Нью-Йорк, поспешили заверить в целевой группе по борьбе с коронавирусом. В других регионах возможна "гибкость". Пока нет ни одного анализа, сказал доктор Фаучи из этой группы, который бы говорил о "выздоровлении" к Пасхе. До 1 мая болезнь только выйдет на пик, а пока что она растет в геометрической прогрессии. Так что Италии, возможно, скоро придется подвинуться.

Америка не готова к вспышке коронавируса



Wall Street пострадала от пандемии – рынки несколько раз падали/ photo: Business Insider

Это странно читать о такой богатой и мощной стране как США, но факт есть факт – страна оказалась неготовой к тому, что пандемия коронавируса нанесет серьезный удар. И как пишет издание NYT, перед началом проблем много сигналов прошло мимо ушей Администрации Белого Дома.

В правительственных кабинетах и Конгрессе работа была хаотичной и дезорганизованной. В бюджете Трампа финансирование CDC (Центр контроля заболеваний) должно быть уменьшено на 9% на 693 млн долларов США. Причем это решение принято через три недели после появления первого случая в Чикаго.

После публикации ранее секретного доклада за октябрь 2019 года, стало понятно, насколько система недофинансирована, недостаточно готова к борьбе на смерть с вирусом, от которого нет лечения. Когда чиновники начали разбираться, сколько есть оборудования и где оно, а города начали закрывать школы, могло быть уже слишком поздно.

Причем нельзя сказать, что вопрос возникновения пандемии никогда не изучался. Нет, правительства Обамы и Трампа уделяли этому внимание – проводились учения, тренинги, симуляции. На них все было вроде хорошо.

Но о чем окружение Трампа не хочет разговаривать, так это о том, почему помощь с коронавирусом так долго разворачивалась. Президент США даже сказал, что никто не знал о том, что идет пандемия. Правда, позже он поменял свое мнение на абсолютно противоположное. Правительство за 5 последние лет имело достаточно информации о рисках возникновения пандемии.

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Но сам доклад 2019 года четко прогнозировал: "Вспышка в Китае быстро выйдет за его пределы". Также США должны вспомнить недавнюю пандемию гриппа H1N1 или свиного. 60,8 млн случаев заражения, более 270 тысяч госпитализированных, 12 469 случаев смерти в Америке. Также уроки можно было извлечь из эпидемии вируса Эбола в Африке: этот вирус убил 11 тысяч людей на Черном континенте. Он оказался не очень заразным, но очень смертельным (коронавирус пока показывает противоположный тренд).

После этого вышел документ, известный как "доклад Кирхгофа". В нем бывший сотрудник Пентагона привел основные ошибки, которые были допущены при борьбе с Эболой. Там было и неправильное использование "средств дезинфекции и индивидуальной защиты", и проблемы с соцпомощью для тех, кто был на карантине.

Минимальный критерий будущего планирования, отмечалось в документе, – эпидемия в несколько раз сильнее Эболы. И вот она пришла.

Америка уже не справляется с числом больных и погибших. Например, федеральное правительство предложило Нью-Йорку 400 вентиляторов для легких, когда нужно еще 30 тысяч таких машин! FEMA (американское МЧС) планирует добавить еще 4000 аппаратов ИВЛ, сообщил после этого вице-президент Пенс.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал "нереальным" то, что город вернется в нормальный ритм к Пасхе. Сейчас существует только 53 тысячи больничных коек, когда может понадобиться 140 тысяч! Даже увеличение еще на половину не решит проблемы. Как и везде, в США не хватает защитных масок для врачей, которые должны их защищать от больных пациентов. Возможности больниц в Новом Орлеане будут переполнены уже через неделю.

Мы не уменьшили кривую, мы фактически поднимаем. Это как канарейка в угольной шахте,

– говорит Куомо.

"Канарейка в шахте" – раньше шахтеры брали с собой этих птиц, так как они прекрасно чувствуют опасность, а особенно газы. Своим поведением или гибелью они могли сообщить, что стало опасно.

Отвечая на вопрос почему так произошло, обозреватель Фархад Манджу выделяет несколько причин: дешевое производство в других странах, провал системы здравоохранения, уменьшение расходов и финансирования ( см.выше о CDC), "оптимизация" цепей поставок через ограничение экспорта. Фархад предлагает немедленно стимулировать внутреннее и зарубежное производство.

Почему в Америке нет масок Трамп, кстати, долго отказывался это делать. Таким образом, 100 млн масок из запасов ушло на передовую борьбы с H1N1. Теперь пришел коронавирус, и потребность невероятная – 3,5 млрд только масок! Но для такого расширения нужно несколько месяцев, которых нет, а потраченное не было компенсировано. Сейчас в запасах лежит лишь... 40 млн элементов защиты, и врачи вынуждены делать их из разных материалов.

Причины решения Трампа: изоляция и распри в команде

Американские журналисты сообщают интересные причины, которые могли подтолкнуть Трампа к мысли об отмене социального дистанцирования – он живет сейчас в изоляции. Никаких приемов иностранных лидеров, выездов к друзьям на его любимый гольф и в поместье Мар-а-Лаго. Нет даже изменения меню и дизайна цветов – привычных вещей при других обстоятельствах. Между тем возросло количество звонков близкому кругу и консультантам, видеоконференций, и так по кругу.

Белый Дом работает по сокращенному штатному расписанию, жизнь внутри стен резиденции почти остановилась. Замедление темпа серьезно задело энергичного Трампа, он начал спрашивать у помощников, когда все придет в норму. В штаб-квартире FEMA он выглядел довольно раздраженным из-за необходимости разговаривать со многими губернаторами.

Чтобы занять себя дома, он начал вмешиваться в пресс-конференции, где его не должно быть, приходить на заседания целевой группы по борьбе с вирусом, подстраивать свой график, чтобы выгоднее "засветиться" на телевидении. Он теперь каждый день встречается с журналистами.



Президент Трамп и вице-президент Пенс/ photo: Marketwatch

Но пандемия лишь усугубила проблемы внутри администрации, в частности между Трампом и целевой группой и доктором Фаучи, слова которого были приведены выше. Команда Пенса также начала занимать пустое пространство в Западном крыле и постепенно отодвигать старших помощников Трампа от дел (Пенс – главный в США по противодействию вирусу), чем разозлила их.

Что будет дальше Как коронавирус повлиет на экономику США: два сценария

Президент Америки почти исключительно сосредоточен на экономике и консультируется только с Питером Наварро – своим торговым советником, одним из архитекторов торговой войны с Китаем.

Сейчас, консенсус такой: штаты, где мало случаев коронавируса, могут скоро начать возвращаться к экономической активности. Там, где много – Нью-Йорк, Калифорния – остаются на карантине. По крайней мере, это предлагает администрация как выход из ситуации. Потому что уже рядом призрак безработицы в 30%. И перевод выборами придется бороться еще и с этим.