Трамп: Люди умирают от Covid-19, от гриппа, в ДТП, но США нельзя из-за этого "выключать"

Коронавирус распространяется, люди умирают, но американцы должны работать – по крайней мере, для спасения экономики. Ведь США не создавали для того, чтобы потом сидеть, сложа руки.

Об этом в эфире FoxNews 25 марта говорил президент США Дональд Трамп.

Обратите внимание США – третья в мире страна по количеству больных коронавирусом

По словам Трампа, это потери – что американцы умирают от коронавируса, но еще больше людей можно потерять, если страна окажется в глубоком кризисе или депрессии.

Мы должны вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей, но мы никогда не "выключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. Но ведь не просим автопроизводителей прекратить делать машины,

– отметил Трамп.

Лидер США напомнил, что страну создавали не для того, чтобы она не работала, а люди живут не для того, чтобы сидеть запертыми в домах.

Накануне Трамп, к слову, заверил, что вскоре США откроют для бизнеса – страна не будет для этого ждать три или четыре месяца. А закрытые из-за распространения коронавируса предприятия возобновят работу до 12 апреля.

Подробнее Трамп надеется до 12 апреля восстановить внешнюю связь США с миром

Какова ситуация с коронавирусом в США

Власти США уже рекомендовали людям воздерживаться от контактов между собой, работать из дома, заказывать доставку еды, не выходить на улицу и тому подобное. Болезнь распространилась уже во всех 50 штатах. Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение.

По данным американского Университета Хопкинса в США зарегистрировано более 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 600 человек.

Сколько людей задел коронавирус в США и других странах: смотрите график