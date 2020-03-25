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      Трамп: Люди умирают от Covid-19, от гриппа, в ДТП, но США нельзя из-за этого "выключать"

      - Читати новину українською

      Коронавирус распространяется, люди умирают, но американцы должны работать – по крайней мере, для спасения экономики. Ведь США не создавали для того, чтобы потом сидеть, сложа руки.

      Об этом в эфире FoxNews 25 марта говорил президент США Дональд Трамп.

      Обратите внимание США – третья в мире страна по количеству больных коронавирусом

      По словам Трампа, это потери – что американцы умирают от коронавируса, но еще больше людей можно потерять, если страна окажется в глубоком кризисе или депрессии.

      Мы должны вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей, но мы никогда не "выключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. Но ведь не просим автопроизводителей прекратить делать машины,
      – отметил Трамп.

      Лидер США напомнил, что страну создавали не для того, чтобы она не работала, а люди живут не для того, чтобы сидеть запертыми в домах.

      Накануне Трамп, к слову, заверил, что вскоре США откроют для бизнеса – страна не будет для этого ждать три или четыре месяца. А закрытые из-за распространения коронавируса предприятия возобновят работу до 12 апреля.

      Подробнее Трамп надеется до 12 апреля восстановить внешнюю связь США с миром

      Какова ситуация с коронавирусом в США

      • Власти США уже рекомендовали людям воздерживаться от контактов между собой, работать из дома, заказывать доставку еды, не выходить на улицу и тому подобное. Болезнь распространилась уже во всех 50 штатах. Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение.
      • По данным американского Университета Хопкинса в США зарегистрировано более 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 600 человек.

      Сколько людей задел коронавирус в США и других странах: смотрите график

      вирус
      Как уберечься от инфекции / Инфографика 24 канала

      На Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
      24 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Дональд Трамп Новости США
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