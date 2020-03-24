Трамп надеется до 12 апреля восстановить внешнюю связь США с миром

Президент США Дональд Трамп хотел бы снять ограничения на связь страны с внешним миром до 12 апреля. Именно в этот день католики празднуют Пасху.

О желаемом восстановлении контактов с миром президент США Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News.

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По его словам, ограничительные меры на связь США с внешним миром из-за коронавируса он хотел бы снять до 12 апреля.

Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" до Пасхи (отмечается христианами западного обряда 12 апреля – 24 канал),

– заявил Трамп.

Президент США также добавил, что длительный перерыв во взаимодействии с миром из-за пандемии приведет к значительному экономическому падению в Соединенных Штатах.

Что известно о коронавирусе в США

болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;

с начала вспышки коронавирус подхватили почти 50 тысяч человек . Из них 600 – умерли;

. Из них 600 – умерли; С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой , а впоследствии с Британией;

, а впоследствии с Британией; Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;

Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.



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