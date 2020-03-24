Трамп надеется до 12 апреля восстановить внешнюю связь США с миром
Президент США Дональд Трамп хотел бы снять ограничения на связь страны с внешним миром до 12 апреля. Именно в этот день католики празднуют Пасху.
О желаемом восстановлении контактов с миром президент США Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News.
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По его словам, ограничительные меры на связь США с внешним миром из-за коронавируса он хотел бы снять до 12 апреля.
Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" до Пасхи (отмечается христианами западного обряда 12 апреля – 24 канал),
– заявил Трамп.
Президент США также добавил, что длительный перерыв во взаимодействии с миром из-за пандемии приведет к значительному экономическому падению в Соединенных Штатах.
Что известно о коронавирусе в США
- болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;
- с начала вспышки коронавирус подхватили почти 50 тысяч человек. Из них 600 – умерли;
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, а впоследствии с Британией;
- Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;
- Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
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