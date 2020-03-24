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      Трамп надеется до 12 апреля восстановить внешнюю связь США с миром

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      Президент США Дональд Трамп хотел бы снять ограничения на связь страны с внешним миром до 12 апреля. Именно в этот день католики празднуют Пасху.

      О желаемом восстановлении контактов с миром президент США Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News.

      Обратите внимание США могут стать следующим эпицентром вспышки коронавируса

      По его словам, ограничительные меры на связь США с внешним миром из-за коронавируса он хотел бы снять до 12 апреля.

      Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" до Пасхи (отмечается христианами западного обряда 12 апреля – 24 канал),
      – заявил Трамп.

      Президент США также добавил, что длительный перерыв во взаимодействии с миром из-за пандемии приведет к значительному экономическому падению в Соединенных Штатах.

      Что известно о коронавирусе в США

      • болезнь распространилась во всех 50 штатах страны;
      • с начала вспышки коронавирус подхватили почти 50 тысяч человек. Из них 600 – умерли;
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, а впоследствии с Британией;
      • Кроме того, США и Канада закрыли границы между собой;
      • Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.

      Карантин
      Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Пасха Дональд Трамп Новости США
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