Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом
Президент США Дональд Трамп хотів би зняти обмеження на зв'язок країни зі зовнішнім світом до 12 квітня. Саме у цей день католики святкують Великдень.
Про бажаний час відновлення контактів зі світом президент США Дональд Трамп повідомив в ефірі Fox News.
Зверніть увагу США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу
За його словами, обмежувальні заходи на зв'язок США з зовнішнім світом через коронавірус він хотів би зняти до 12 квітня.
Я б хотів, щоб країна була відкрита і "рвалася в бій" до Великодня (відзначається християнами західного обряду 12 квітня – 24 канал),
– заявив Трамп.
Президент США також додав, що тривала перерва у взаємодії зі світом через пандемію призведе до значного економічного падіння у Сполучених Штатах.
Що відомо про коронавірус у США
- хвороба поширилася у всіх 50 штатах країни;
- від початку спалаху коронавірус підхопили майже 50 тисяч людей. З них 600 – померли;
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, а згодом із Британією;
- Крім того, США та Канада закрили кордони між собою;
- Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
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