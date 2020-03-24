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      Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом

      - Читать новость на русском
      Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом / eadaily.com

      Президент США Дональд Трамп хотів би зняти обмеження на зв'язок країни зі зовнішнім світом до 12 квітня. Саме у цей день католики святкують Великдень.

      Про бажаний час відновлення контактів зі світом президент США Дональд Трамп повідомив в ефірі Fox News.

      Зверніть увагу США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу

      За його словами, обмежувальні заходи на зв'язок США з зовнішнім світом через коронавірус він хотів би зняти до 12 квітня.

      Я б хотів, щоб країна була відкрита і "рвалася в бій" до Великодня (відзначається християнами західного обряду 12 квітня – 24 канал),
      – заявив Трамп.

      Президент США також додав, що тривала перерва у взаємодії зі світом через пандемію призведе до значного економічного падіння у Сполучених Штатах.

      Що відомо про коронавірус у США

      • хвороба поширилася у всіх 50 штатах країни;
      • від початку спалаху коронавірус підхопили майже 50 тисяч людей. З них 600 – померли;
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, а згодом із Британією;
      • Крім того, США та Канада закрили кордони між собою;
      • Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.

      Карантин
      Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Великдень Дональд Трамп Новини США
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