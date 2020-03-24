Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом

Президент США Дональд Трамп хотів би зняти обмеження на зв'язок країни зі зовнішнім світом до 12 квітня. Саме у цей день католики святкують Великдень.

Про бажаний час відновлення контактів зі світом президент США Дональд Трамп повідомив в ефірі Fox News.

Зверніть увагу США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу

За його словами, обмежувальні заходи на зв'язок США з зовнішнім світом через коронавірус він хотів би зняти до 12 квітня.

Я б хотів, щоб країна була відкрита і "рвалася в бій" до Великодня (відзначається християнами західного обряду 12 квітня – 24 канал),

– заявив Трамп.

Президент США також додав, що тривала перерва у взаємодії зі світом через пандемію призведе до значного економічного падіння у Сполучених Штатах.

Що відомо про коронавірус у США

хвороба поширилася у всіх 50 штатах країни;

від початку спалаху коронавірус підхопили майже 50 тисяч людей . З них 600 – померли;

. З них 600 – померли; З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою , а згодом із Британією;

, а згодом із Британією; Крім того, США та Канада закрили кордони між собою;

Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.



Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу